В Пятигорске суд предписал снести минарет незаконно возведенной мечети

В Пятигорске суд удовлетворил иск местной администрации о сносе минарета мечети, незаконно возведенной в частном домовладении, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Суд обязал собственника в течение двух месяцев на собственные средства демонтировать два верхних кирпичных фрагмента башни, выступающей над крышей самовольно возведенного строения. Судом также запрещена эксплуатация всех строений домовладения в качестве объектов религиозного назначения с массовым пребыванием людей", - сказала пресс-секретарь суда Елена Ярошенко.

Строительство мечети в жилом районе Пятигорска с частной застройкой велось несколько лет. По решению суда в ноябре прошлого года деятельность религиозного учреждения была приостановлена в связи с тем, что мечеть возводилась с нарушениями норм градостроительства, без надлежащего оформления документов и не отвечала требованиям безопасности. Кроме того, как отмечалось в судебном вердикте, расположение мечети в густонаселенном районе города "создает неудобства и прихожанам, и местным жителям".

В мэрии Пятигорска при этом отметили, что о закрытии мечети речи не идет. "Суд запретил эксплуатацию того комплекса зданий, который возводится в нарушение всех существующих норм. Мы не можем допустить, чтобы при эксплуатации здания произошло какое-нибудь ЧП, пострадали люди", - сказали в городской администрации.