В Ингушетии обнаружены руины древнего православного храма

В местечке Таргимская Джейрахского района Ингушетии найдены руины древнего православного храма.

По словам ингушского археолога Умалата Гадиева, скорее всего, храм построен в X - XIII веках. В ста метрах от него исследователи обнаружили большой камень с изображением креста.

Как рассказал Умалат Гадиев, находка - классическая древняя религиозная постройка, представляющая собой один молельный зал высотой несколько метров с очень толстыми, примерно 80-сантиметровыми, стенами. Свод сооружения не сохранился. Досконально его можно будет исследовать только после того, как стены храма очистят от горных пород, которые накрыли древнюю церковь в результате схода в этом месте оползня.

Но уже понятно, что обнаруженная культовая постройка по размерам меньше остальных древних христианских храмов, расположенных в Ингушетии, всего их четыре. Среди них самый ценный - Тхаба-Ерды, претендующий на звание самого древнего православного храма в России. Он также находится в Таргимской котловине, построен в VIII - IX веках.

Православие.Ru