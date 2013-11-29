Выставка храмового искусства откроется в Великом Новгороде

Московская духовная академия (МДА) впервые представит в Великом Новгороде около 300 образцов современного храмового искусства.

"Выставка носит название "Безмолвная проповедь". Она пройдет в одном из залов Николо-Дворищенского собора — особенного, уникального новгородского храма. Как говорят летописи, собор был построен в начале XII века. Он уступает по возрасту только кафедральному Софийскому собору в Новгородском кремле — древнейшему в современной России православному храму, заложенному в 1045 году", — сообщил РИА Новости представитель Новгородского музея-заповедника, одного из крупнейших в России.

Организаторы выставки намерены познакомить новгородцев и туристов с работами, выполненными в течение 15 последних лет выпускниками иконописной школы при МДА. "Авторы выставки покажут не только готовые работы, но и эскизы к ним — то есть тот рабочий материал, который редко покидает стены мастерских, но показывает процесс развития творческих замыслов", — сообщил представитель музея.

По его словам, Новгородский музей и Московскую духовную академию соединяют давние связи. "Великий Новгород и наш музей с его уникальными коллекциями часто служат местом учебных практик для обучающихся в (МДА)".

"Безмолвная проповедь" — это попытка ответить на вопрос, возможно ли новое слово, если каноны глубоко усвоены сердцем художника, а его вера питается из того же источника, что и вера его предшественников.

Выставка завершится 25 февраля 2014 года. Она посвящена предстоящему 700-летию со дня рождения одного из наиболее почитаемых в России святых — Сергия Радонежского.