На Ленинградском вокзале Москвы открыта часовня во имя святителя Николая Чудотворца

28 ноября 2013 года на Ленинградском вокзале г. Москвы открыта часовня во имя святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, сообщает Издательство Московской Патриархии.

Часовня открыта в рамках совместного проекта Издательства Московской Патриархии и ОАО «Российские железные дороги», который носит название «С Богом в дорогу».

Теперь пассажиры Ленинградского вокзала смогут помолиться, поставить свечу, приобрести духовно-просветительскую литературу.

В магазине при часовне представлены книги Издательства Московской Патриархии, а также других православных издателей, иконы, аудио- и видеоиздания, церковная периодика и мультимедийные издания.

В рамках проекта «С Богом в дорогу» открыты храмы и часовни на восьми вокзалах Москвы:

Храм во имя великомученика Георгия Победоносца. Белорусский вокзал

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Казанский вокзал

Храм в честь Киево-Печерской иконы Божией Матери. Киевский вокзал

Часовня во имя блаж. Матроны Московской. Курский вокзал

Часовня во имя свт. Митрофания Воронежского. Павелецкий вокзал

Часовня в честь Честного и Животворящего Креста Господня. Рижский вокзал

Часовня во имя прп. Сергия Радонежского. Ярославский вокзал

Часовня во имя святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских

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