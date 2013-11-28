В Одессе до 2016 года реконструируют Преображенский парк

Как передает корреспондент УНИАН, проект программы реконструкции и развития парка культуры и отдыха «Преображенский» с мемориальным комплексом на 2014-2016 годы утвердил сегодня в ходе заседания исполнительный комитет Одесского городского совета.

Общий объем финансирования программы — более 18,22 млн грн, из которых бюджетные средства города составят 17,62 млн грн, остальное - средства других источников.

Как заявил в ходе заседания исполкома начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия горсовета Андрей Шелюгин, данная программа объединяет желание, возможности и усилия городского бюджета и историков-краеведов.

Как пояснили в управлении информации горсовета, ранее на месте вышеназванного парка было Первое кладбище, которое существовало с момента основания города до начала ХХ века. Здесь были похоронены сотни тысяч одесситов, среди которых градоначальники, боевые генералы, меценаты.

Кладбище было расположено в пределах улиц: Водопроводной, Новощепного ряда, Лопатто и Мечникова, занимало площадь 35 га и просуществовало до 1930-х годов. За его пределами находилось Еврейское кладбище, участок для захоронения воинов, умерших в госпиталях, а также участки для захоронения караимов и мусульман.

«Несмотря на наличие высокохудожественных надгробий, они были разрушены в 30-е годы и на этом месте был создан Парк культуры и отдыха Ильичевского района. Другая часть Старого кладбища была застроена предприятиями и учреждениями. В 1995 году была предпринята попытка предоставить парку историко-мемориальный статус, однако она окончилась неудачей», - рассказали в управлении.

Там пояснили, что, учитывая невозможность по экономическим и техническим причинам восстановления мемориального парка в исторических границах кладбища, в принято решение создать на территории парка «Преображенский» историко-мемориальный комплекс об истории существования первого христианского кладбища и похороненных на нем выдающихся граждан Одессы.

Вышеназванная программа включает в себя поэтапное проведение реконструкции парка с комплексным благоустройством и реабилитацией объекта природно-заповедного фонда, приведение территории в соответствие с современными требованиями, сохранение наиболее ценной планировочной структуры, участков сформированного природного ландшафта.

Реализация программы будет проходить в три этапа. Первый этап предполагает сбор необходимых материалов, установление границы парка в натуре, разработку плана и установку ограждения, устройство входных узлов, разработку проекта музея и парка скульптур. Второй - включает в себя благоустройство территории парка и строительство музея с мемориальным комплексом. На третьем этапе планируется установить в музее компьютерный информационный комплекс об истории Первого кладбища и изготовить демонстрационные модели.

Также планируется устройство парка скульптур и парка миниатюр «Мини-Одесса». По мнению разработчиков Программы, сочетание паркового строительства (а это музейные сооружения, отдельные памятники, памятные знаки, малые архитектурные формы и многое другое) с естественным и искусственным ландшафтами парка, безусловно, будет способствовать усилению воспитательной значимости историко-мемориальной направленности парка «Преображенский».