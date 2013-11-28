На Свято-Тоицком духовном центре в Тернополе установили купол весом 24 тонны

В Тернополе, на Свято-Троицком духовном центре им. Д. Галицкого, установили уникальный купол весом 24 тонны.

Как сообщил корреспонденту УНИАН настоятель храма о. Анатолий Зинкевич, купол изготовляли 2 года местные мастера. «По сложности работы аналогов этому куполу в Западной Украине нет: он состоит из 36 тыс. деталей, все они сделаны вручную. Внешне наш купол очень напоминает купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Сделан он не из меди, а пищевой нержавейки, которая покрыта смесью золота и окиси титана. Такая смесь долговечнее», – отметил о. Анатолий. По его словам, стоимость купола составляет 1,5 млн. грн. «20% средств собрали прихожане, остальные – это помощь меценатов. К тому же мы долго не могли установить купол, поскольку в Украине есть только несколько кранов, которые могут выполнить такую работу и стоят такие услуги 10 тыс. долларов. Наш кран прибыл из Харькова. Нам сделали скидку, за день работы мы заплатили 65 тыс. грн.», – рассказал настоятель. Во время проведения работ по установлению купола 27 ноября вблизи храма проходил молебен.

«С 10-и до 17-и часов прихожане совместно со священниками непрестанно молились за успешное установление купола, чтобы ничего не случилось. Когда мы установили купол, люди плакали от радости. Символично и то, что в эти дни в нашем духовном центре находится Холмская чудотворная икона Божьей матери. В эти дни мы чувствуем особое благословение», – сказал о. Анатолий.