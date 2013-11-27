В Киеве суд начал рассматривать дело о похищении из музея картины Караваджо
”Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды”
Сегодня Подольский райсуд столицы во второй раз начал рассмотрение по существу уголовного дела относительно похищения из одесского музея картины Караваджо ”Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды” стоимостью почти 3,5 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. В ходе заседания судья огласил часть обвинительного приговора. На следующем заседании, которое состоится 4 декабря, суд планирует продолжить оглашать обвинительный приговор, который содержит около 100 страниц. Само же уголовное дело состоит из более чем полсотни томов, отметили в прокуратуре. Как сообщалось, в начале ноября Апелляционный суд Киева отменил решение Подольского райсуда о направления дела о похищении картины Караваджо на дополнительное расследование и направил ее на новое судебное разбирательство. Обвиняемыми по делу является пять человек, которым инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах группой лиц), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 УК Украины (контрабанда, совершенная организованной преступной группой). Справка УНИАН. Картина Микеланджело Меризи да Караваджо ”Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды” была похищена из Одесского музея западного и восточного искусства в июле 2008 году и затем контрабандой вывезена за пределы Украины.
В июне 2010 года похитителей удалось задержать в одном из аэропортов Германии. В августе 2010 года немецкая сторона вернула картину Украине.
Во время досудебного расследования была также установлена причастность злоумышленников к совершению ряда краж на территории Киева, Киевской области и Одессы. По данным следствия, на протяжении 2008-2010 годов они завладели чужим имуществом на сумму почти 2,3 млн грн.
Дело в отношении пяти участников ОПГ, которые совершили ряд краж, в том числе картины Караваджо, прокуратура Киева передавала в суд еще в сентябре 2011 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
В ходе заседания судья огласил часть обвинительного приговора. На следующем заседании, которое состоится 4 декабря, суд планирует продолжить оглашать обвинительный приговор, который содержит около 100 страниц. Само же уголовное дело состоит из более чем полсотни томов, отметили в прокуратуре.
Как сообщалось, в начале ноября Апелляционный суд Киева отменил решение Подольского райсуда о направления дела о похищении картины Караваджо на дополнительное расследование и направил ее на новое судебное разбирательство.
Обвиняемыми по делу является пять человек, которым инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах группой лиц), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 УК Украины (контрабанда, совершенная организованной преступной группой).
Справка УНИАН. Картина Микеланджело Меризи да Караваджо ”Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды” была похищена из Одесского музея западного и восточного искусства в июле 2008 году и затем контрабандой вывезена за пределы Украины.