В Киеве суд начал рассматривать дело о похищении из музея картины Караваджо

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

В ходе заседания судья огласил часть обвинительного приговора. На следующем заседании, которое состоится 4 декабря, суд планирует продолжить оглашать обвинительный приговор, который содержит около 100 страниц. Само же уголовное дело состоит из более чем полсотни томов, отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, в начале ноября Апелляционный суд Киева отменил решение Подольского райсуда о направления дела о похищении картины Караваджо на дополнительное расследование и направил ее на новое судебное разбирательство.

Обвиняемыми по делу является пять человек, которым инкриминируется совершение преступлений по ч. 5 ст. 185 УК Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах группой лиц), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201 УК Украины (контрабанда, совершенная организованной преступной группой).

Справка УНИАН. Картина Микеланджело Меризи да Караваджо ”Взятие Христа под стражу, или Поцелуй Иуды” была похищена из Одесского музея западного и восточного искусства в июле 2008 году и затем контрабандой вывезена за пределы Украины.

В июне 2010 года похитителей удалось задержать в одном из аэропортов Германии. В августе 2010 года немецкая сторона вернула картину Украине.

Во время досудебного расследования была также установлена причастность злоумышленников к совершению ряда краж на территории Киева, Киевской области и Одессы. По данным следствия, на протяжении 2008-2010 годов они завладели чужим имуществом на сумму почти 2,3 млн грн.

Дело в отношении пяти участников ОПГ, которые совершили ряд краж, в том числе картины Караваджо, прокуратура Киева передавала в суд еще в сентябре 2011 года.