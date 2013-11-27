Украинская художница создала песочный фильм о жизни святителя Луки Крымского

Украинская художница, мастер песочной анимации Ксения Симонова создала работу «Святой Врач», посвященную святителю Луке (Войно-Ясенецкому). Об этом сообщается на сайте Ксении Симоновой.

«Моя семья очень почитает святого Луку: я помню дни прославления, мне было 11 лет, мама с бабушкой много рассказывали о нем, о его полной страданий жизни. Меня еще тогда поразила безграничная любовь его как врача и священника, на всю жизнь запомнились слова о том, что » у врача не может быть случая, у него есть только живой, страдающий человек». Еще этот образ — хирурга, ставящего икону возле операционного стола — такой сильный, визуальный образ. Репрессии, травля… Ничто не погасило в этом человеке его безграничную Любовь и преданность делу хирурга. Он помогал и при жизни и после окончания своего земного пути.

Я знаю случаи чудес у его мощей, это касается близких мне людей. Когда я училась в университете и жила в Симферополе, я старалась почаще бывать в Свято-Троицком соборе и прикладываться к его святым мощам. Я помнила, как мама возила бабушку, тяжело больную, из Евпатории с Симферополь, и радовалась, что мне не нужно ехать далеко… Многое связано с именем Святителя. Это наш, крымский святой, известный всему миру…», — рассказывает художница.

По словам Ксении Симоновой, ее песочный фильм создан как дань памяти св. Луки и для того, чтобы его с личностью смогли познакомиться те, кто еще о нем не знает.

ПРАВМИР