В Риме состоится конференция по вопросам религиозной свободы в странах ОБСЕ

В пятницу, 29 ноября, по инициативе Посольства Украины при Святом Престоле, в помещениях Папского университета святого Фомы Аквинского в Риме, состоится международная конференция «Христиане в регионе ОБСЕ: состояние их религиозных свобод», сообщает сайт Радио Ватикана.

Отметим, что в 2013 году Украина председательствует в Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе, а Посол Украины при Святом Престоле Татьяна Ижевская является Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ по вопросам противодействия расизму, ксенофобии и дискриминации в отношении христиан и лиц других вероисповеданий.

Во время конференции состоится обсуждение ситуации с ограничением религиозной свободы и случаев преследования, которым в последнее время все чаще подвергаются христиане, проживающие на территории государств - членов ОБСЕ.