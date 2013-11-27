Совет Церквей просит сохранять общественный мир в Украине

Участники общественных акций, которые в последние дни проводятся в Украине, должны сохранять мирный характер своих действий. Это отмечают главы украинских конфессий, которые во вторник, 26 ноября 2013 года, собрались на заседание Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, сообщает ИРС.



По убеждению религиозных лидеров Украины, ни в коем случае не следует допускать насилия, провоцировать его или поддаваться на провокации, ведь следует помнить, что насилие порождает насилие.



Также Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает представителей государства обеспечить право граждан на мирное выражение своих убеждений.



"Правоохранительные органы должны защищать общественный порядок и способствовать реализации конституционных прав граждан на мирные собрания и выражение своей позиции", – отметил Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций.



Силовые противостояния и радикализация протестов могут лишь нанести вред обществу и национальным интересам Украины. В цивилизованном обществе, которым является Украина, нам следует учиться выражать разные взгляды на общественные проблемы мирно и путем диалога, считают члены Совета Церквей.



Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал всех верующих к молитве за общественное спокойствие в Украине, мудрость для государственных деятелей и хорошее будущее для украинского общества.