Сегодня в Петербурге откроется фотовыставка посвященная юбилею Свято-Троицкой лавры

Сегодня, 27 ноября, в выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников пройдет заключительная выставка «300 лет бытия. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра», посвященная юбилею старейшего монастыря северной столицы.

В церемонии открытия примут участие наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, представители администрации Санкт-Петербурга и Александро-Невского братства.

На выставке, которая уже прошла в Москве, Киеве, Минске, а также побывала в Словакии и Сербии, представлены фотоработы, посвященные архитектуре, истории и современной жизни Александро-Невской лавры. Автор исторических снимков — Карл Булла. Он и его сыновья создали уникальную фотохронику событий первой половины XX века, в том числе запечатлев исторический образ Александро-Невской лавры начала прошлого века до ее разорения в советский период.

Современная жизнь монастыря отражена в работах, созданных в течение последних нескольких лет петербургскими и московскими фотографами. На снимках Михаила Манина, Александра Петросяна, Юрия Костыгова, Станислава Марченко, Натальи Пьетры, Дмитрия Фуфаева, Евгения Федоскова и Анны Гальпериной запечатлены подготовка к 300-летнему юбилею старейшей обители Петербурга и хроника юбилейных торжеств.

Также в экспозицию будут включены работы сербского фотохудожника, члена Ассоциации фото- и кинохудожников Сербии Миодрага Бранковича.

Еще одну часть выставочной экспозиции займут работы лауреатов I-IV конкурсов изобразительных искусств «300-летию Александро-Невской лавры посвящается...», а также лучшие работы лаврских мастерских.

Выставка продлится с 27 ноября по 8 декабря 2013 года. Организаторами выставки выступают Александро-Невская лавра и МОО «Александро-Невское братство» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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