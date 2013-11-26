Власти Стамбула передадут мусульманам крупный византийский монастырь

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Турецкие власти намерены реконструировать Студийский монастырь. Во времена Византии в нем создавались уникальные рукописи и принимали постриг свергнутые императоры. Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился превратить монастырь в музей, однако власти Турции отменили его решение. Теперь здесь будет мечеть.









© Jona Lendering, www.livius.org © Jona Lendering, www.livius.org



«Власти города приняли решение реконструировать монастырь и превратить его в мечеть», - сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники в администрации Стамбула. Превращение византийского монастыря в мечеть Ильяс-Бей произойдет уже в 2014 году, отмечает газета.



Против превращения монастыря в мечеть выступают представители турецкой общественности. «Я считаю, что наше культурное наследие не стоит превращать в предмет раздора. Если мы будем этим заниматься, то мы нанесем урон обществу», - говорит представитель главного управления памятников Турции Лакы Вингас.



Предотвратить процесс превращения памятника в мечеть может только специальное решение кабинета министров Турции, однако пока этого ожидать не приходится. В 2014 году в Турции пройдут выборы, на которых правящая партия умеренных исламистов намерена упрочить свои позиции – в том числе и за счет консервативного электората.



История монастыря



Студийский монастырь был основан в 462 году консулом римской империи по имени Студий и посвящен св. Иоанну Крестителю. Долгое время он был одним из монастырей столицы Восточной Римской Империи- Константинополя.



Слава к монастырю пришла в эпоху иконоборчества. Монахи во главе с игуменом Саввой защищали иконопочитание. Наследником Саввы стал святой Феодор Студит (759-826). При нем монастырь стал важнейшим центром культурной и общественной жизни, а сам настоятель активно участвовал в принятии важнейших политических решений и имел влияние на византийских императоров.



Настоятель монастыря также сохранял традиции классической греческой литературы. Он собирал в монастыре ученых людей и искусных писцов. Эта традиция была продолжена его последователями. В середине IX века в монастыре действовала мастерская, в которой была создана «Хлудовская псалтырь» - иллюстрированная рукопись одной из книг Священного писания, которая сейчас хранится в Государственном историческом музее в Москве.



Новый взлет монастыря произошел в XI веке, когда в нем работали несколько крупных византийских писателей. Обитель также пользовалась популярностью у правящих особ: здесь три свергнутых с престола императора (Михаил V, Михаил VII и Исаак I Комнин) приняли монашеские обеты, которые запрещали им возвращаться во власть.



В XII веке монастырь сохранял статус одной из важных обителей Константинополя. В 1204 году его разрушили пришедшие с Запада крестоносцы, однако уже в XIII веке византийские императоры снова восстановили обитель. По сообщениям русских пилигримов, в XIII веке здесь было до 700 монахов, что вызывало удивление у зарубежных паломников.



В 1453 году Константинополь взяли турки-османы. Строения монастыря серьезно пострадали во время осады города. Лишь в конце XV века турки решились использовать главное строение монастыря в качестве мечети.



В этом качестве оно и использовалась до конца XIX века, когда в монастырь снова вернулись подданные православного государя. На этот раз это были не монахи, а ученые. Русский византинист Федор Успенский получил разрешение использовать монастырь в качестве одной из резиденций Русского Археологического института в Константинополе.



Специалисты из Москвы и Петербурга начали изучение монастыря, которое было прервано революцией 1917 года. Здания монастыря снова были заброшены, однако после создания турецкой республики Мустафа Кемаль Ататюрк превратил руины монастыря в музей. Власти Турции не уделяли памятнику достаточно большое внимание, и он постепенно разрушался.



Теперь здесь мечеть



Ситуация изменилась в 2012 году, когда у монастыря «втихую» отобрали статус музея и поставили в очередь на реконструкцию. По сообщению Hurriyet она будет закончена уже в следующем году



Это не первый случай, когда власти Турции пытаются превратить византийские памятники в мечети. Настоящее противостояние ученых и политиков развернулось в Трапезунде, где превращение древней церкви в мечеть было остановлено решением суда.



Сейчас в турецком обществе идет дискуссия вокруг статуса бывшего главного храма византийской империи - Святой Софии: власти страны хотят разрешить мусульманам проводить в древней христианской церкви свои ритуалы. Против этого выступают общественники и специалисты со всего мира. Однако вопрос остается открытым.