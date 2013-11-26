Близ Иерусалима открыто поселение десятитысячелетней давности

Израильские археологи из департамента древностей обнаружили в Эштаоле близ Иерусалима остатки древнего поселения, возраст которого датируется VIII-IV тысячелетиями до Р. Х.

Некоторым из найденных предметов – каменным колоннам, горшкам, топорам, по мнению ученых около 10 тыс. лет. Предполагается, что они были собственностью храма. В период бронзового века с 4500 до 3800 г. г. до Р. Х. здесь, вероятно, находилься религиозный центр, возможно даже храм, считает археолог Амир Голани.

Раскопки проводятся в связи с расширением скоростного шоссе. Их результаты свидетельствуют о переходе общества к оседлому образу жизни, план застройки – о формировании городского типа жизни.

Эштаол, находящийся в 15 км от Иерусалима несколько раз упоминается в Ветхом Завете. Он находился на территории, отведенной колену Данову (Иисус Навин 19:41). Самсон начал пророчествовать «между Цорой и Эштаолом» (Судей 13:25). После смерти Самсона вГазе, его тело привезли для погребения в могиле отца между Эштаолом и Цорой (Судей 16:31). 5 разведчиков из Эштаола и Цоры были разосланы, чтобы найти земли, пригодные для колена Данова. (Судей 18:1-29).

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