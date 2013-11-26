Google maps предлагает прогуляться по римским катакомбам

Интернет-гигант Google предлагает пользователям интерактивную цифровую карту двух крупных катакомб Рима, сообщает CNA со ссылкой на EWTN News. В компании считают, что проект пробудит в пользователях сети интерес к этим памятникам истории и искусства раннего Христианства.

«Если вы будете иметь возможность ознакомиться с катакомбами в Интернете, если вы можете увидеть там фрески и музеи, то вам захочется узнать больше, – заявила на презентации проекта Джорджия Альбетино, директор Google по связям с общественностью в Италии. – Наша цель – чтобы все больше и больше людей по всему миру узнавали о культуре Италии». По словам Альбетино, идея «оцифровать» катакомбы и разместить их в онлайн-картах впервые возникла во время встречи исполнительного директора Google Эрика Шмита с главой Папского совета по культуре кардиналом Джанфранко Равази.

Презентация карт прошла 19 ноября в катакомбах Присциллы, которые во II-IV веках использовались христианами как место погребения. В катакомбах Присциллы сохранилось много фресок этого периода, часть из которых сейчас находятся на реставрации. Считается, что катакомбы получили имя от знатной женщины-христианки, казненной по приказу императора Домициана.

Римские катакомбы находятся в ведении Папской комиссии по священной археологии. Выступая на презентации 19 ноября, представитель комиссии Фабрицио Висконти заявил, что одна из причин, по которым Ватикан был заинтересован в оцифровке древних катакомб – дать возможность ознакомиться с этими памятниками людям с ограниченными физическими возможностями, которые не могут побывать в римском подземелье лично. «Это был наш самый первый мотив», – подчеркнул археолог.

Помимо катакомб Присциллы, в сети были размещены катакомбы Дино Компаньи, и пока у Google нет планов оцифровывать другие катакомбы Рима. Тем не менее, по словам Альбетино, компания собирается оцифровать все книги трех крупнейших итальянских библиотек – Римской, Неаполитанской и Флорентийской, а также коллекции ряда важнейших музеев страны.

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