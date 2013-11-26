В России раненого в ДТП малыша родители отвезли в монастырь, а не в больницу

В Санкт-Петербурге произошла авария: столкнулись три машины. Раненого в ДТП двухмесячного малыша родители забрали с места происшествия и отвезли в монастырь. Там 48-летний безработный и его 42-летняя жена попросили священника покрестить ребенка.

Однако священник увидел, что ребенок мертв и вызвал "скорую". Медики говорят, что если бы горе-родители привезли серьезно травмированного малыша в больницу, то у него был бы шанс выжить. Судмедэксперт установил, что ребенок умер от черепно-мозговой травмы.

ТСН