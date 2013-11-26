В Киево-Печерском заповеднике состоялась IV международная сфрагистическая конференция

22 ноября в зале заседаний Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника состоялось открытие IV международной сфрагистической конференции. Тема нынешнего масштабного международного форума сфрагистики, который прошел по инициативе Института специальных исторических дисциплин Музея Шереметьевых, - «Образ на печати».

В конференции приняли участие: генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина, директор Института истории Украины НАН Украины Валерий СМОЛИЙ, заместитель директора Института украинской археографии и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины Александр Маврин, основатель Музея Шереметьевых Алексей ШЕРЕМЕТЬЕВ, председатель Украинского геральдического общества Андрей ГРЕЧИЛО.

Заседания IV международной сфрагистической конференции «Образ на печати» проходили 22-24 ноября. В конференции приняли участие более 50 специалистов по древним печатям из шести стран - Украины, Польши, Белоруссии, России, Румынии и Молдовы. Ученые подискутировали не только о своих отечественных печатях, но и об армянских и литовских раритетах. В докладах речь шла, в частности, о древних гербовых и церковных печатях, народной символике на печатях казацкой Украины, изображение инициалов, корон и элементов рыцарской культуры на печатях и о подделках 18 века.

Киево-Печерский историко-культурный заповедник