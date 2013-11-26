В Москве открылась конференция «Современная библеистика и Предание Церкви»

26 ноября в Москве состоялось открытие очередной общецерковной научно-богословской конференции Синодальной Библейско-богословской комиссии. Темой научного форума стала «Современная библеистика и Предание Церкви».

В работе конференции принимает участие ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, а также преподаватель кафедры библеистики КДА протоиерей Олег Скнарь.

В первый день работы конференции на планарном заседании митрополит Антоний выступил с докладом «Переводы Священного Писания на украинский язык: история и современность». Протоиерей Олег Скнарь выступит на секции «Библия и ее исторический контекст» с докладом Тенденциозность библейских исторических книг в свете новейших прочтенийвнебиблейских эпиграфических памятников периода Первого Храма».

Работа конференции осуществляется в нескольких секциях, также планируется проведение ряда тематических круглых столов.

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