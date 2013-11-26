В октябре в Украине малышей чаще всего называли София и Артем

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Укргосреестра.

“В октябре в Украине зарегистрировано 49809 новорожденных, что на 6628 больше, чем в предыдущем месяце (43181)... Если проанализировать статистику, то во всех регионах девочкам чаще всего давали имя София (кроме Днепропетровской области), а также Анастасия (кроме Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей) и Мария (кроме Волынской, Запорожской и Черновицкой областей).

Среди мальчишечьих имен лидирует Артем (кроме Днепропетровской, Луганской, Тернопольской и Черкасской областей). На втором месте по распространенности в регионах – Александр (кроме, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской, Сумской и Черновицкой областей), а также Максим”, - говорится в сообщении.

Среди редко употребляемых мужских имен - Здравий, Ной, Соломон, Дионис, Тамерлан, Аскольд, Омар. Девочек называли Анджелина Джоли, Ведана, Афина, Оливия, Аида, Ева, Кассия.

В Укргосеестре также сообщили, что в октябре 2044 гражданина обратились в РАГСы, чтобы изменить свое имя.