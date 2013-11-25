В США прошла конференция по исследованиям Евангелия от Иоанна

В Католической семинарии Пресвятой Девы Марии прошла международная научная конференция «Евангелие от Иоанна, Иисус и история: рецепция наследия Чарльза Додда и Раймонда Брауна». Форум собрал специалистов по новозаветной библеистике из университетов, колледжей и теологических семинарий США, Великобритании и Нидерландов.

Основным лейтмотивом конференции стало обсуждение роли, которую сыграли в новозаветной науке XX в. два видных исследователя и экзегета 4-го канонического Евангелия Ч. Додд и свящ. Р. Браун, и их влияния на современное состояние изучения Евангелия от Иоанна.

С ключевыми докладами на конференции выступили профессор Даремского университета Джеймс Данн («Иисус, который вспоминается в Евангелии от Иоанна») и декан Богословской школы Мерсеровского университета Алан Калпеппер(«Ч.Додд как исследователь евангельского нарратива»).

Доклады других участников были посвящены следующим темам: «Ч. Додд и иоанновский символизм»; «Семиотика истории: Ч. Додд и Р. Браун о характерных особенностях традиции иоанновского корпуса текстов»; «Евангелие от Иоанна и раввиннистический иудаизм: вклад Ч. Додда и Р. Брауна в решение этой проблемы»; «Четвертое Евангелие и вопрос устной передачи традиции»; «Евангелие от Иоанна и синоптические евангелия: Ин 12:1-8 как возможный случай пересечения традиций, анализ и оценка».

Известный исследователь Нового Завета и раннего иудаизма К. Кёстер выступил с докладом «Прогресс и парадокс: Ч. Додд и Р. Бультман о Евангелии от Иоанна», где дал сравнительную оценку двум во многом революционным трактовкам Евангелия – «доддовской», которую называют еще концепцией «осуществленной эсхатологии», и экзистенциальной, разработанной в сер. XX в. немецким богословом и экзегетом Р. Бультман.

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