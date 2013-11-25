В Украине в октябре родилось почти 50 тыс. детей
15:33, 25 ноября 2013Общество
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Укргосреестр
В октябре в Украине родилось 49 тыс. 809 детей. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра, больше всего новорожденных в этот осенний месяц появилось в Донецкой области – 3 тыс. 942 малышей. На втором месте – Днепропетровская область (3 тыс. 582), на третьем – Киев (3 тыс. 278). Меньше всего новорожденных было зарегистрировано в этом месяце в Черниговской (940), Сумской (989) и Кировоградской (994) областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра, больше всего новорожденных в этот осенний месяц появилось в Донецкой области – 3 тыс. 942 малышей.
На втором месте – Днепропетровская область (3 тыс. 582), на третьем – Киев (3 тыс. 278).
Меньше всего новорожденных было зарегистрировано в этом месяце в Черниговской (940), Сумской (989) и Кировоградской (994) областях.
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