В Украине в октябре родилось почти 50 тыс. детей

15:33, 25 ноября 2013
Общество
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Укргосреестр

В октябре в Украине родилось 49 тыс. 809 детей. 

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Укргосреестра, больше всего новорожденных в этот осенний месяц появилось в Донецкой области – 3 тыс. 942 малышей. 

На втором месте – Днепропетровская область (3 тыс. 582), на третьем – Киев (3 тыс. 278). 

Меньше всего новорожденных было зарегистрировано в этом месяце в Черниговской (940), Сумской (989) и Кировоградской (994) областях.

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