В октябре в Украине браков зарегистрировано в восемь раз больше, чем разводов
Больше всего - в Донецкой области
В октябре в Украине зарегистрировано 32 тыс. 155 браков. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра. Из них больше всего в Донецкой (2 тыс. 724 браков) и Днепропетровской (2 тыс. 267) областях. В столице в этот период было заключено 2 тыс. 409 браков, а это каждый тринадцатый по Украине. Менее всего желающих жениться в октябре было в Сумской (570), Черниговской (644) и Кировоградской (693) областях. При этом в Укргосреестре отмечают, что лидерами по разводам в октябре стали те же Донецкая (470), Днепропетровская (409) области и город Киев (390). Всего же в октябре расторгли брак 4 тыс. 176 пар. При этом в столице регистрировался каждый 10-й развод. Наиболее прочными оказались браки в Волынской (46 разводов), Тернопольской и Черновицкой (по 51 разводу) областях, говорится в сообщении.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Укргосреестра.
Из них больше всего в Донецкой (2 тыс. 724 браков) и Днепропетровской (2 тыс. 267) областях. В столице в этот период было заключено 2 тыс. 409 браков, а это каждый тринадцатый по Украине.
Менее всего желающих жениться в октябре было в Сумской (570), Черниговской (644) и Кировоградской (693) областях.
При этом в Укргосреестре отмечают, что лидерами по разводам в октябре стали те же Донецкая (470), Днепропетровская (409) области и город Киев (390). Всего же в октябре расторгли брак 4 тыс. 176 пар. При этом в столице регистрировался каждый 10-й развод.
Наиболее прочными оказались браки в Волынской (46 разводов), Тернопольской и Черновицкой (по 51 разводу) областях, говорится в сообщении.