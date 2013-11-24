В Сумской области почтили память жертв Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Мемориалу жертв Голодомора 1932-1933 годов.

«Ежегодно украинцы зажигают свечи возле мемориалов и памятных знаков, чтобы заживить раны прошлого, предотвратить повторение беды в будущем, предостеречь современников от раздора. Уроки истории, сокровищница национальной памяти обязывают нас сохранить мир и согласие в обществе, строить свободную и зажиточную страну, где главные приоритеты – права, свобода, безопасность и благосостояние людей», – сказала заместитель председателя облгосадминистрации Тамара Ищенко.

Мемориал был построен на месте массового захоронения, куда в 1933 г. свозили умерших от голода. По данным ученых, здесь похоронено около 250 человек. В 30-х годах ХХ века в Песках проживало 2140 человек. В течение 1932-1933 годов община потеряло почти две трети жителей. Согласно данным книги РАГС, только за семь с половиной месяцев 1933 года умерло 1185 человек, подавляющее большинство с диагнозом «безбелковый отек», то есть голод.

Сегодня же в Сумах представители городской и областной властей, партий и общественных организаций, духовенства, обычные горожане пришли к памятнику жертвам Голодомора. Епископ Сумский и Ахтырский Мефодий отслужил панихиду и призвал общество к единению, сохранению мира и согласия. В память о погибших присутствующие застыли в минуте молчания, а затем, в скорби возложили к подножию памятного знака цветы и композиции из ржаных колосьев и калины.

Традиционно Сумы присоединятся и к акции «Зажги свечу». На улице Соборной молодежь выложит из свечей символический крест. Сегодня же в областной филармонии состоится вечер-реквием органной и камерной музыки «Скорбная свеча горела».

По случаю Дня памяти жертв голодоморов в области приспущены Государственные флаги, ограничено проведение развлекательных мероприятий. В библиотеках организованы тематические мероприятия, выставки документальных и архивных материалов. В учебных заведениях запланировано проведение тематических лекций, воспитательных часов, заседаний «круглых столов», выставок и других мероприятий, посвященных освещению событий, которые происходили во время голодоморов в Украине.