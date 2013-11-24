В Одессе почтили память жертв Голодомора 1932–33 годов

УНИАН В Одессе представители власти и общественности почтили память жертв Голодомора 1932–33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное возложение венков и цветов состоялось под звуки траурной мелодии в исполнении военного оркестра. Цветы возложили к Памятному знаку жертвам Голодомора на Лидерсовском бульваре. В церемонии приняли участие председатель Одесской облгосадминистрации Николай Скорик, председатель Одесского облсовета Николай Тиндюк, а также и.о. Одесского городского головы Олег Брындак. Всего в мероприятии участвовали более 200 человек - представители общественных, молодежных, ветеранских и религиозных организаций. Память погибших почтили минутой молчания. «Трагедия Голодомора стала тяжелым испытанием не только для Украины, но и для всего человечества. Эта страшная страница истории, затронувшая миллионы людей, никогда не должна повториться. Главное для нас и для всех последующих поколений - сохранить память о том, что произошло на нашей земле», - сказал Брындак. Как отметил Скорик: «80 лет после завершения Голодомора 1932-1933 годов – одна из самых трагичных и страшных годовщин в истории нашего народа. Для меня это не только трагедия страны, но и личная трагедия. В годы Голодомора погибли братья и сестры моей бабушки, она осталась одна в семье из 9 человек. Нужно понимать: только независимость страны является залогом того, что эти события никогда не повторятся. Сегодня нашу страну пытаются раскачивать в разные стороны. Я надеюсь, что сегодняшняя скорбная дата послужит толчком для объединения всех граждан Украины». Справка УНИАН. День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день, установленный Указом Президента Украины в 1998 году. Отмечается в четвертую субботу ноября.

В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В результате Голодомора 1932-1933 годов, по разным оценкам, погибло от 3 до 7 млн человек.

WebRep currentVote noRating noWeight