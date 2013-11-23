Украинцы в России почтили минутой молчания жертв Голодомора в Украине

23:04, 23 ноября 2013
Общество
18

 Церемония в посольстве УкраиныWebRep currentVote  noRatingnoWeight           

Украинцы в России почтили минутой молчания жертв Голодомора в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, памятная церемония прошла в посольстве Украины в Москве. 
Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко, события 1932-1933 годов являются для Украины национальной трагедией.

«Сегодня мы и все заграничное украинство присоединяемся к общенациональной скорби за миллионами невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов, и оцениваем события того периода, как национальную трагедию», - сказал он.
Ельченко подчеркнул, что у каждого из народов бывшего Советского союза есть своя история страданий, своя «книга памяти» жертв репрессий тоталитарного режима.

«Наша обязанность – объединить усилия и сделать все возможное, чтобы эти трагические страницы истории никогда не были забыты», - подчеркнул посол.

В то же время, украинская дипмиссия в России присоединилась к международной акции «Зажги свечу памяти». Как отметил Ельченко, тем самым «мы устанавливаем неразрывную связь между поколениями и возобновляем историческую память украинского народа». Кроме того, в церкви Святителя Николая на Трех горах в Москве состоялась панихида по жертвам Голодомора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter