Украинцы в России почтили минутой молчания жертв Голодомора в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, памятная церемония прошла в посольстве Украины в Москве.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко, события 1932-1933 годов являются для Украины национальной трагедией.

«Сегодня мы и все заграничное украинство присоединяемся к общенациональной скорби за миллионами невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов, и оцениваем события того периода, как национальную трагедию», - сказал он.

Ельченко подчеркнул, что у каждого из народов бывшего Советского союза есть своя история страданий, своя «книга памяти» жертв репрессий тоталитарного режима.

«Наша обязанность – объединить усилия и сделать все возможное, чтобы эти трагические страницы истории никогда не были забыты», - подчеркнул посол.

В то же время, украинская дипмиссия в России присоединилась к международной акции «Зажги свечу памяти». Как отметил Ельченко, тем самым «мы устанавливаем неразрывную связь между поколениями и возобновляем историческую память украинского народа». Кроме того, в церкви Святителя Николая на Трех горах в Москве состоялась панихида по жертвам Голодомора.