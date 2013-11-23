Украинцы в России почтили минутой молчания жертв Голодомора в Украине
Церемония в посольстве УкраиныWebRep currentVote noRatingnoWeight
Украинцы в России почтили минутой молчания жертв Голодомора в Украине. Как передает собственный корреспондент УНИАН, памятная церемония прошла в посольстве Украины в Москве. «Сегодня мы и все заграничное украинство присоединяемся к общенациональной скорби за миллионами невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов, и оцениваем события того периода, как национальную трагедию», - сказал он. «Наша обязанность – объединить усилия и сделать все возможное, чтобы эти трагические страницы истории никогда не были забыты», - подчеркнул посол. В то же время, украинская дипмиссия в России присоединилась к международной акции «Зажги свечу памяти». Как отметил Ельченко, тем самым «мы устанавливаем неразрывную связь между поколениями и возобновляем историческую память украинского народа». Кроме того, в церкви Святителя Николая на Трех горах в Москве состоялась панихида по жертвам Голодомора.
Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко, события 1932-1933 годов являются для Украины национальной трагедией.
Ельченко подчеркнул, что у каждого из народов бывшего Советского союза есть своя история страданий, своя «книга памяти» жертв репрессий тоталитарного режима.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, памятная церемония прошла в посольстве Украины в Москве.
«Сегодня мы и все заграничное украинство присоединяемся к общенациональной скорби за миллионами невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов, и оцениваем события того периода, как национальную трагедию», - сказал он.
«Наша обязанность – объединить усилия и сделать все возможное, чтобы эти трагические страницы истории никогда не были забыты», - подчеркнул посол.
В то же время, украинская дипмиссия в России присоединилась к международной акции «Зажги свечу памяти». Как отметил Ельченко, тем самым «мы устанавливаем неразрывную связь между поколениями и возобновляем историческую память украинского народа». Кроме того, в церкви Святителя Николая на Трех горах в Москве состоялась панихида по жертвам Голодомора.