В Чернигове выложили крест из лампадок памяти жертв Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в областном академическом музыкально-драматическом театре имени Т.Г.Шевченко состоялось литературно-музыкальное мероприятие ”Свеча памяти”.

Заместитель председателя Черниговской облгосадминистрации Юрий Музыка в своем выступлении отметил, что последствия трагедии поражают своей масштабностью, не менее значительной, чем человеческие потери, стала моральная травма народа, распространение страха и покорности среди людей. Он отметил, что область потеряла часть своих жителей. Так, в Черниговский том Национальной книги памяти внесены имена 37 тыс. человек, которые погибли в результате Голодомора в регионе.

Затем участники мероприятия – около 300 черниговцев: представители власти и общественности, школьники, студенты – собрались возле Пятницкой церкви в центре города. Они зажгли свечи в память о всех замученных голодом и присоединились к общенациональной минуте молчания.

Управляющий Черниговской епархией УПЦ Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий отслужил заупокойную литию. Обращаясь к присутствующим, он подчеркнул, что не меньшим преступлением, чем Голодомор, было сокрытие в течение многих лет правды от людей.

”Страшным было преступление сокрытие правды. Но мы помним, мы зажигаем свечи, чтобы засвидетельствовать самим себе – маленький огонек разгоняет большую темноту неправды”, - сказал Евстратий.

Участники митинга прошли к Екатерининской церкви, где возле памятника ”Борцам за свободу и независимость Украины” выложили крест из лампадок. А также запустили в небо 80 фонариков в память обо всех украинцах, замученных голодом.