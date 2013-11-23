В Херсоне в память о жертвах Голодомора зажгли тысячу свечей

Сегодня в Херсоне состоялся традиционный митинг-реквием в память о тех, кто стал жертвой Голодоморов 1932-1933 годов.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этот день, по оценкам организаторов мероприятий - Херсонских областных организаций ВО «Свобода» и «Батькивщина», Херсонской городской организации Украинской народной партии «РУХ», участие в торжественном шествии в память о погибших пришли почти тысяча херсонцев. Участники шествия прошли по центральной улице к памятнику жертвам тоталитарных режимов, где провели митинг и вместе со всей страной в 16:00 почтили память жертв тех страшных времен минутой молчания.

Также возле памятника участники мемориального мероприятия возложили цветы, а местное духовенство провело панихиду по невинно убиенным.

Вместе с оппозиционерами и местной общественностью в митинге возле памятника приняли участие руководство херсонской мэрии во главе с и.о. мэра Херсона Зоей Бережной и чиновники облгосадминистрации во главе с первым вице-губернатором Егором Устиновым.

МПо данным правоохранительных органов области, в указанных мероприятиях принимали участие около 400 человек.

На охрану общественного порядка и безопасности граждан были задействованы 60 работников милиции. Безопасность дорожного движения обеспечивали 15 сотрудников Управления ГАИ.

Во время проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено, сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсонской области.

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