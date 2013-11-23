В Севастополе почтили память жертв Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, в соответствии с отдельным общегородским планом, в учебных заведениях и библиотеках города проходят тематические лекции и чтения. Сегодня в 10.00 на площади Свободы состоялось возложение цветов к установленной на стене здания Украинского культурно-информационного центра несколько лет тому назад мемориальной доске «Жертвам голодоморов в Украине».

В возложении, проходившем под траурную мелодию, приняли участие представители руководства города и районов, командования Военно-Морских Сил Украины, общественности и школьники. Минутой молчания они почтили память жертв Голодомора. Мероприятие завершилось торжественным прохождением подразделения почетного караула под музыкальное сопровождение военного оркестра украинских ВМС.

Заместитель председателя Севастопольской ГГА - начальник управления образования и науки Ирина Заец во время подхода к прессе подчеркнула: «Самое главное, что здесь присутствуют школьники, которые чтут память о погибших, которые могли бы строить страну, рожать детей, радоваться жизни». И потому, как добавила она, «самая главная задача властей сегодня – чтобы никогда голодомор не повторился, чтобы над Севастополем и нашей страной всегда было мирное небо».

О необходимости помнить «эту печальную страницу истории нашей страны» заявил заместитель председателя Севастопольского городского совета Александр Антоненков. «В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто ушел. И наши дети и внуки должны помнить, что в истории государства бывают разные страницы», - сказал он.

Кроме того, Рада ветеранов Военно-морских сил Украины, севастопольськое городское объединение общества ”Просвіта” им. Т.Г. Шевченко пригласили севастопольцев, ветеранов флота, «всех, у кого в семьях жернова Голодомора забрали в могилы родных», почтить память жертв Голодомора на траурной молитве, которая состоится сегодня в 16.00 на площади Нахимова возле Вечного огня. Они также призвали всех украинцев зажечь в своих домах Свечу памяти жертв Голодомора-геноцида украинского народа.