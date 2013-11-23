В Харькове почтят память жертв Голодомора 1932-33 годов

В Харькове власть, оппозиция и общественность почтят память жертв Голодомора 1932-33 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодня, 23 ноября, запланирован ряд поминальных мероприятий к 80-й годовщине трагедии.

В День памяти жертв Голодомора представители власти в Харькове примут участие в панихиде и возложении цветов к памятному знаку жертвам голодоморов в Молодежном парке и парке Памяти.

С 15:00 в прямом эфире Харьковской областной гостелерадиокомпании будет проходить трехчасовой телемарафон к 80-й годовщине Голодомора 1932-33 годов.

В Харькове и во всех населенных пунктах области в 16:00 начнется акция памяти «Зажги свечу». На площади Свободы жители города выложат из свеч символический крест и почтят память умерших от голода минутой молчания. Также свечи зажгут в окнах зданий Харьковского городского совета и Харьковской облгосадминистрации.

На зданиях органов государственной власти, учреждений и предприятий приспущены государственные флаги с траурной лентой. В каждом районе области состоятся поминальные панихиды и возложение цветов к памятным знакам – Крестам жертвам голодомора.

Справка УНИАН. День памяти жертв Голодомора - ежегодный национальный памятный день, установленный Указом Президента Украины в 1998 году. Отмечается в четвертую субботу ноября.

В 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В результате Голодомора 1932-1933 годов, по разным оценкам, погибло от 3 до 7 млн человек.