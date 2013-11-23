Президент Украины почтил память жертв Голодомора 1932-1933 годов

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в мероприятиях памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Глава государства возглавил скорбное шествие вдоль центральной аллеи Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине», сообщила пресс-служба Президента Украины.

Участники шествия установили символические композиции из колосков пшеницы и цветов к скульптуре «Горькая память детства».

Перед участниками церемонии выступил Президент Украины Виктор Янукович.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью наших погибших соотечественников. Мы выражаем соболезнования народам Беларуси, Казахстана, России, всем народам бывшего Советского Союза, которые пострадали в те годы», - подчеркнул Виктор Янукович.

Глава государства отметил, что сегодня чтят память жертв Голодомора украинцы во многих странах мира.

«Наша задача - сохранить память обо всем, что произошло на украинской земле - и героическом, и трагическом. Общая память и общая история должна объединять нас, делать сильнее. Это фундамент нашего будущего», - подчеркнул Президент.

После завершения выступления присутствующие почтили память жертв Голодомора минутой молчания.

После этого Президент установил зажженную лампаду к «Свече памяти».

В церемонии также приняли участие Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Премьер-министр Николай Азаров, Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, члены правительства, представители общественности.

После церемонии Виктор Янукович осмотрел экспозицию Национального музея «Мемориал памяти жертв голодоморов в Украине».