Подведены итоги XVIII Международного кинофестиваля «Радонеж»

21 ноября 2013 года в Доме кино Союза кинематографистов России торжественной церемонией вручения наград и концертом завершился XVIII Международный кинофестиваль «Радонеж».

Приветствия участникам фестиваля направили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Президент РФ В.В. Путин, председатель Союза кинематографистов России Н.С. Михалков.

В этом году на фестиваль было прислано 175 работ: 123 документальных фильма, 21 игровой, 26 телепередач и пять анимационных фильмов. Обширна и география кинофестиваля: Канада, Германия, Польша, Словакия, Южная Корея, Россия, Украина, Беларусь, Узбекистан, Грузия, Армения, Казахстан.

Специального приза жюри и приза президента кинофестиваля «Радонеж» удостоен документальный фильм председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона «Второе крещение Руси».

Специального приза жюри за цикл епархиальных ведомостей «Свет миру» удостоена монахиня Агафона (Шнейдер) (епархиальная телестудия «Свет миру», Россия, Липецк).

В номинации «Лучшая телепрограмма региональных телеканалов» награду получил автор телепередач «Слово» протоиерей Александр Глебов (телеканал «Санкт-Петербург», Россия)

Фестиваль «Радонеж» проводится при поддержке Министерства культуры России, Федерального агентства по кинематографии, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России, Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, Синодального информационного отдела и Патриаршего совета по культуре.

Кинофорум проводится регулярно с 1995 года, он объединил вокруг себя более 200 кино- и телекомпаний со всей России, дальнего и ближнего зарубежья.

Патриархия.ru