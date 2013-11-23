В Украине сегодня - День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, завтра на территории Национального мемориала памяти жертв Голодомора с 13.00 до 20.00 киевляне смогут принять участие в акции «Зажги свечу памяти», приуроченную к 80-й годовщине трагедии украинского народа.

В связи с этим движение дорожного транспорта на ул. И.Мазепы (от Арсенальной площади до аллее Героев Крут) будет ограничено с 13.00 до 15.00. На ул. Лаврской на отрезке от аллеи Героев Крут до Лаврского переулка ограничению будут действовать с 13.00 до 18.00.

Кроме того, в этот день будет приспущен Государственный флаг Украины на всех государственных учреждениях, зданиях, предприятиях и организациях и вывешены траурные ленты. Ограничат также проведения развлекательных мероприятий во всех городах Украины, будут организованы соответствующие тематические мероприятия - концерт-реквием, фото- и видеовыставки, траурные мероприятий.

С целью надлежащего проведения Всенародного дня памяти будет обеспечено дежурство автомобилей «скорой» медицинской помощи и необходимая уборка территории.

Инициатором проведения акции является Общественный комитет памяти жертв голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.