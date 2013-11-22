Лину Костенко наградят за вклад в развитие межрелигиозного диалога

Великая украинская поэтесса Лина Костенко удостоена международного знака отличия имени Омельяна Ковча за значительный вклад в развитие экуменического диалога, диалога культур и народов, межрелигиозного и межнационального понимания, благотворительной деятельности, за личный жизненный пример жертвенности и гуманизма.

Об этом сообщили УНИАН в Группе «Першого грудня»

Церемония вручения Знака отличия Блаженного Священномученика Омельяна Ковча состоится 26 ноября в Риме (Италия) в Базилике Святого Бартоломея.

Лауреатами в этом году также стали: Зеня Кушпета (Канада) - известная благотворительница, педагог и общественный деятель; Шимон Редлих (Израиль) - выдающийся историк, исследователь истории евреев в Восточной Европе, профессор израильского Университета Бен-Гуриона, магистр Гарвардского университета; Сообщество Святого Егидия - известное христианское сообщество, которое действует в более чем 70 странах мира и активно помогает бедным, нищим, не имеющим жилья, больным СПИДом и другими болезнями, а также принимает важное участие в международных миротворческих усилиях.

Участие в церемонии примут: глава Украинской Греко-Католической церкви Блаженнейший Святослав, исполнительный председатель Комитета чествования памяти Блаженного Священномученика Омельяна Ковча Иван Васюник, Редлих Шимон (лауреат), Кушпета Зеня (лауреат), Андреа Риккарди (лауреат, учредитель Сообщества Святого Эгидия), Оксана Пахлевская (от имени лауреата Лини Костенко), известный философ, диссидент, участник Инициативной группы «Першого грудня» Евген Сверстюк и др.

*** Комитет чествования памяти Блаженного Священномученика Омельяна Ковча был основан в 2010 году.

Цель Комитета - способствовать воплощению идей Блаженного Священномученика Омельяна Ковча во имя межнационального, межконфессионального и межрелигиозного диалога, воспитание толерантности и взаимопонимания в обществе, популяризации социально-полезной и благотворительной деятельности.