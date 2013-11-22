В Донецке прошел митинг-реквием

Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге-реквиеме, который состоялся на Рутченковом поле в Кировском районе Донецка, где захоронены около 7 тыс. человек - жертв террора 1930−40-х годов, принял заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Фомин, первый заместитель Донецкого городского головы Николай Волков, представители духовенства, политических партий и общественных организаций города.

Участники митинга пришли с национальными флагами Украины и плакатами: «Це розправа Кремля над непокірною Україною», «Україна знову в небезпеці!», «Червоних бандитів у тюрьми!», «КПУ заборонити!». На плакатах также сообщается о тысячах погибших в годы Голодомора. Многие люди пришли со свечами, которые зажгли в память о погибших земляках.

Обращаясь к участникам митинга, по случаю очередной годовщины страшной трагедии в истории украинской нации, Фомин отметил, что сегодня точно известно, что от Голодомора 1932-1933 годов в Донецкой области пострадали более 100 тысяч человек. «Молодое поколение должно четко понимать масштабы этой трагедии. Мы не имеем права забыть о пострадавших в эти годы», - сказал зам. губернатора, добавив, что сейчас не менее важно не только помнить о пострадавших, но и заботится о тех людях, «которые пережили трагедию и сейчас требуют пристального к себе внимания».

Выступивший на митинге Волков добавил, что «прошло 80 лет с тех вселенских катастроф, после которых люди уходили в небытие, и Голодомор - одно из самых страшных событий в истории человечества. По поражающим масштабам его можно сравнить только с потерями нашего народа во Второй мировой войне».

По окончании митинга руководство города и области, а также все собравшиеся возложили цветы к монументу «Жертвам политических репрессий». Была отслужена панихида по всем украинцами, погибшим во время Голодомора.