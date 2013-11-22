Завтра в Киеве зажгут 10 тысяч свечей в память о жертвах Голодомора

В субботу, 23 ноября, в Киеве зажгут более 10 тысяч свечей в память о жертвах Голодомора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В субботу, 23 ноября, к 80-й годовщине Голодомора-геноцида 1932—1933 годов в Киеве состоятся памятные мероприятия, которые начнут с траурного шествия от м. Арсенальная до Национального мемориала жертвам Голодомора.

Всех киевлян и гостей города Общественный комитет приглашает вместе почтить память погибших от насильственной голодной смерти.

Начнется шествие в 14.00 возле ст. м. Арсенальная и завершится в Национальном мемориале жертвам Голодомора (Киев, ул. Лаврская, 3).

Накануне в областных центрах Украины проходили акции «Послания памяти», во время которых украинцы на большом полотне писали свои обращения к потомкам, которые через 20 лет будут отмечать сотую годовщину Голодомора в Украине. Перед началом шествия молодежь соберет эти части полотен, привезенных из разных регионов, в большой баннер, который будут нести в голове колонны. Позже такие послания войдут в новый том Национальной книги памяти.

В 15.00 возле Национального мемориала жертвам Голодомора начнется панихида, в которой примут участие иерархи УПЦ, УПЦ КП, УГКЦ, УАПЦ, РКЦ. К участию приглашены представители всех церквей и религиозных организаций в Украине, дипломатические представители, общественность.

В 16.00 после общенациональной минуты молчания начнется акция «Зажги свечу памяти». Возле Национального мемориала жертвам Голодомора в эту субботу будет зажжено более 10 тысяч свечей.

Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора также призывает всех украинцев в 16:00 зажечь свечи памяти в своих окнах.

Траурные мероприятия также пройдут на центральных площадях всех областных центров Украины: общенациональная минута молчания и акция «Зажги свечу памяти». Помянут жертв Голодомора 23 ноября и во многих странах мира.