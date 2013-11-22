В Луганске стартовал арт-проект, посвященный 150-летию толкового словаря Даля
К годовщине первого выхода
В Луганске сегодня, 22 ноября, стартовал арт-проект в городской среде «Луганск – город-словарь», посвященный 150-летию первого выхода «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля. Как передает корреспондент УНИАН, в рамках проекта несколько сотен городских объектов будут промаркированы табличками со статьями из толкового словаря Даля. К примеру, «адамовы кости» – на краеведческом музее, «вычуры» – на кованой ограде, «гардеробъ» – на кукольном театре. На первом этапе таких табличек будет три сотни. Всего авторы отобрали около полутора тысяч статей, полемизирующих с городским пространством, и любой желающий может их распечатать и поместить в то место городского пространства, где эта табличка покажется уместной. По мнению автора проекта Андрея Достлева - украинский художник, который в настоящее время живет в польской Познани - «город-словарь» дает возможность каждому жителю Луганска прикоснуться к истории края и сделать свой вклад в его культурное развитие. В рамках проекта, губернатор Луганской области Владимир Пристюк сегодня прикрепил табличку со словом «область» к зданию облгосадминистрации. Проект «Луганск – город-словарь» стартовал в день рождения автора толкового словаря Владимира Даля, который родился 22 ноября 1801 года. Справка УНИАН. Толковый словарь живого великорусского языка — словарь, составленный Владимиром Далем в середине XIX века. Один из крупнейших словарей русского языка. Содержит около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых слов.
В основе словаря лежит живой народный язык с его областными видоизменениями, словарь включает лексику письменной и устной речи XIX века, терминологию и фразеологию различных профессий и ремёсел.
Как передает корреспондент УНИАН, в рамках проекта несколько сотен городских объектов будут промаркированы табличками со статьями из толкового словаря Даля. К примеру, «адамовы кости» – на краеведческом музее, «вычуры» – на кованой ограде, «гардеробъ» – на кукольном театре.
На первом этапе таких табличек будет три сотни. Всего авторы отобрали около полутора тысяч статей, полемизирующих с городским пространством, и любой желающий может их распечатать и поместить в то место городского пространства, где эта табличка покажется уместной.
По мнению автора проекта Андрея Достлева - украинский художник, который в настоящее время живет в польской Познани - «город-словарь» дает возможность каждому жителю Луганска прикоснуться к истории края и сделать свой вклад в его культурное развитие.
В рамках проекта, губернатор Луганской области Владимир Пристюк сегодня прикрепил табличку со словом «область» к зданию облгосадминистрации.
Проект «Луганск – город-словарь» стартовал в день рождения автора толкового словаря Владимира Даля, который родился 22 ноября 1801 года.
Справка УНИАН. Толковый словарь живого великорусского языка — словарь, составленный Владимиром Далем в середине XIX века. Один из крупнейших словарей русского языка. Содержит около 200 000 слов и 30 000 пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых слов.