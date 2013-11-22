Госархив открыл on-line выставку к 80-й годовщине Голодомора

На официальном веб-сайте Государственной архивной службы Украины в рубрике «Документальные выставки on-line» размещена документальная выставка «К 80-й годовщине Голодомора 1932-1933 гг. в Украине», жертвами которого, как известно, стали миллионы украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, работники государственных архивов провели серьезную поисковую работу по выявлению архивных документов, которые освещают причины, течение и последствия голодомора. Среди них: документы, которые рассказывают о деятельности высших органов власти; органов республиканской власти, которые дублировали распоряжения высшего руководства страны; документы местных органов власти, письма, дневники, свидетельства очевидцев.

В ходе работы в государственных архивах было обнаружено 221 137 документов, среди которых 210525 - впервые.

Документы обнародуются во второй раз, а впервые они были представлены в экспозиции выставки фото- и архивных документов, которая экспонировалась 18 ноября 2008 года в «Украинском доме».