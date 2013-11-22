Сегодня в Киеве откроется II Всеукраинский форум семьи

Сегодня 22 ноября в Киевском городском доме учителя откроется II Всеукраинский форум семьи. Форум организует национальное общественное движение "Украина за семью", сообщает "Религия в Украине".

На обсуждение выносятся проблемы украинского общества и семейного движения. К участию в форуме приглашены общественные, образовательные и религиозные организации, ученые, общественные деятели, представители государственных органов и парламента Украины.

Программа мероприятия предусматривает дискуссии с политиками, депутатами Верховной Рады Украины, иерархами и представителями церквей, представителями образования и науки, гражданского общества и корпоративных культур.

Состоится работа по секциям "Государственная семейная политика", "Гражданское общество за семью", "Церковь за семью", "Образование за семью", " Работа со СМИ", а также принятие резолюции форума.