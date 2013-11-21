Янукович подарил Славянскому институту в Вене памятник Шевченко
22:17, 21 ноября 2013Общество
18
Связь с Родиной
Президент Украины Виктор Янукович подарил Славянскому институту в Вене памятник молодому Тарасу Шевченко. Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии в Венской мэрии Янукович выразил убеждение, что этот памятник займет почетное место «среди других славистов прошлого и настоящего, отмеченных Институтом славистики Венского университета». По словам Януковича, это событие происходит накануне празднования 200-летнего юбилея со дня рождения Шевченко. Янукович выразил убеждение, что памятник Шевченко в Вене будет способствовать сохранению самобытности украинцев и помогать их связи с Родиной.
Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии в Венской мэрии Янукович выразил убеждение, что этот памятник займет почетное место «среди других славистов прошлого и настоящего, отмеченных Институтом славистики Венского университета».
По словам Януковича, это событие происходит накануне празднования 200-летнего юбилея со дня рождения Шевченко.
Янукович выразил убеждение, что памятник Шевченко в Вене будет способствовать сохранению самобытности украинцев и помогать их связи с Родиной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter