Янукович подарил Славянскому институту в Вене памятник Шевченко

22:17, 21 ноября 2013
Общество
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Связь с Родиной

Президент Украины Виктор Янукович подарил Славянскому институту в Вене памятник молодому Тарасу Шевченко.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии в Венской мэрии Янукович выразил убеждение, что этот памятник займет почетное место «среди других славистов прошлого и настоящего, отмеченных Институтом славистики Венского университета».

По словам Януковича, это событие происходит накануне празднования 200-летнего юбилея со дня рождения Шевченко. 

Янукович выразил убеждение, что памятник Шевченко в Вене будет способствовать сохранению самобытности украинцев и помогать их связи с Родиной.

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