В Харькове прошла акция “Послание памяти”

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы мероприятия из Фонда региональных инициатив сегодня, 21 ноября, у памятника Тарасу Шевченко в центре города развернули полотнище с надписью «Голодомор» и предложили прохожим оставить свое послание украинцам к 100-й годовщине трагедии через 20 лет.

По словам организаторов, сегодня же после акции полотнище будет отправлено в Киев, где в субботу, 23 ноября, пройдет выставка, посвященная 80-й годовщине Голодомора.

Члены оргкомитета отметили, что сегодня акция “Послание памяти” проходит также в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Херсоне, Полтаве, Ривне, Запорожье и других городах страны.

По данным организаторов мероприятия, в День памяти жертв Голодомора полотнища с посланиями со всех уголков Украины будут объединены во время акции в “Украинском доме” в Киеве.