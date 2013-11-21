Світ 24

Билл Гейтс рассказал о вакцине для сокращения населения. Основатель Microsoft и один из богатейших людей в мире Билл Гейтс, имеющий имидж благостного филантропа, используя свои миллиарды через свой (освобожденный от налогообложения) "Фонд Билла и Мелинды Гейтс", занимается решением проблем заболеваний и нехватки продовольствия в Африке, а также борется с нищетой.

На недавней конференции в Калифорнии Гейтс приоткрыл завесу над почти неизвестным аспектом своей благотворительности — снижением численности населения, или другими словами — евгеники. Гейтс упомянул об этом на закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи "Обновляясь к нулю!". Наряду с абсурдным с точки зрения науки предложением об искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году, примерно на четвертой с половиной минуте своей речи Гейтс заявляет: "Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов ". (1) (выделено У.Э.). На простом английском языке один из самых влиятельных людей в мире четко сказал, что он ожидает вакцины, которые будут использоваться для сокращения прироста населения. Когда Билл Гейтс говорит о вакцинах, он знает, о чем говорит. В январе 2010 года на элитном Всемирном экономическом форуме Давосе Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его Фонд выделит $ 10 млрд (около € 7,5 млрд) на разработку и доставку новых вакцин для детей в развивающихся странах. (2) Основным акцентом в его многомиллиардном Фонде является вакцинация, особенно в Африке и других развивающихся стран. "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" является членом-основателем Альянса ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) в партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ и производителями вакцин. Цель ГАВИ — вакцинация каждого новорожденного ребенка в развивающемся мире. Сегодня это выглядит как благородная благотворительная работа. Проблема в том, что индустрия вакцин неоднократно была поймана за руку на сокрытии опасных последствий (отсутствия безопасности из-за непроверенных или даже доказано вредных для здоровья) вакцин для ничего не подозревающего населения Третьего мира, когда они не могут избавиться от западных вакцин. (3) Некоторые организации полагают, что истинная цель вакцинации в том, чтобы ослабить людей и сделать их еще более восприимчивыми к болезням и преждевременной смерти. (4) Сброс токсинов на Третий мир По итогам последнего ненужного провозглашения глобальной пандемии свиного гриппа H1N, у промышленных стран на руках остались на сотни миллионов доз непроверенной вакцины. Они решили избавиться от оставшихся обременительных лекарств путем передачи их в распоряжение ВОЗ, которая в свою очередь собралась их бесплатно раздавать бедным странам. Франция отдала 91 миллиона из 94 миллионов доз, которые правительства Саркози закупило у фармацевтических гигантов; Великобритания отдала 55 миллионов своих 60 миллионов доз. Та же история у Германии и Норвегии. (5) Доктор Томас Джефферсон, эпидемиолог из Cochrane Research Center в Риме, отметил: "Почему вообще они раздают вакцины в развивающихся странах? Пандемия была отменена в большинстве частей мира. Наибольшую угрозу в бедных странах сейчас представляют сердечные и сердечно-сосудистые заболевания, а вирус фигурирует в нижней части списка. В чем медицинская причина для пожертвований 180 миллионов доз?"(6) Кроме того, грипп является незначительной проблемой в странах с обильным солнцем, и выяснилось, всеобщая "новая большая чума H1N1" была самым умеренным гриппом из письменной истории. Фармацевтические производители вакцин молчат об огромном ущербе для здоровья детей вакцинации, включая аутизм и многочисленные нервно-мышечные деформации, причиной которых являются токсичные адъюванты и консерванты, используемые в большинстве вакцин. Многие вакцины, особенно комбинированные, которые удешевлены для продажи в странах Третьего мира, содержат так называемый Тимеросал (Thiomersol в ЕС), соединение (sodium ethylmercurithiosalicylate), содержащее около 50% ртути, используемой в качестве консерванта. В июле 1999 года американский Национальный информационный центр по вакцинам заявил в пресс-релизе, что "кумулятивный эффект попадания ртути может вызвать повреждение мозга". В том же месяце Американская Академии педиатрии и Центр по контролю и профилактике заболеваний предупредили общественность о возможных последствиях для здоровья, связанных с тимеросал-содержащими вакцинами. Они настоятельно рекомендовали удалить тимеросал из вакцин, как можно, скорее. В соответствии с Директивой о модернизации FDA от 1997 года, Управление по контролю пищевых продуктов и лекарств также определило, что дети, которые несколько раз получили тимеросал-содержащие вакцины, могут получать ртуть сверх рекомендованных федеральных норм. (7) Новые формы евгеники? Интерес Гейтса в снижении численности населения среди чернокожих и других меньшинств не является, к сожалению, чем-то новым. Как я показываю с документами в моей книге "Семена разрушения" (8), Фонд Рокфеллера с 1920 года финансировал исследования по евгенике в Германии в институтах Кайзера-Вильгельма в Берлине и Мюнхене, в том числе и во времена Третьего рейха. Они давали высокую оценку принудительной стерилизации населения в гитлеровской Германии и нацистским идеям о "расовой чистоте". Именно Джон Рокфеллер III, пожизненный сторонник евгеники, использовал деньги своего освобожденного от налогообложения Фонда средств, чтобы инициировать неомальтузианское движение за сокращение населения через свой частный Совет по народонаселению в Нью-Йорке, начиная с 1950 года. Идея использования вакцины для тайного сокращения рождаемости в странах Третьего мира, также не нова. Хороший приятель Билла Гейтса — Дэвид Рокфеллер и его Фонд Рокфеллера совместно с ВОЗ и другими были еще в 1972 году вовлечены в крупный проект усовершенствования другой "новой вакцины". Результатом этого проекта стало массовое использование человека в качестве морских свинок в начале 1990-х. ВОЗ курировала массовые кампании вакцинации против столбняка в Никарагуа, Мексике и на Филиппинах. У Comite Pro Vida де Мехико, римско-католической организации возникли подозрения о мотивах программы ВОЗ, она решила проверить многочисленные ампулы с вакцины и обнаружила в их содержимом хорионический гонадотропин человека или ХГЧ. Это был весьма загадочный компонент вакцины, предназначенной для защиты людей от заболевания, возникающего в результате заражения раны ржавыми гвоздями или других контактов с некоторыми бактериями в почве. Сам столбняк, действительно, также довольно редко встречается. Кроме того, весьма интересно, что ХГЧ является естественным гормоном, необходимым для поддержания беременности. Однако, сочетание возбудителя столбняка с ХГЧ стимулировало формирование антител к последнему, делая женщину неспособной выходить положенный срок беременности, другими словами, это было скрытой формой аборта. Похожие сообщения о вакцинах с добавкой гормона ХГЧ поступали из Филиппин и Никарагуа. (9) "Генетическая революция" Гейтса в Африке "Фонд Билла и Мелинды Гейтс" совместно с создателем биотехнологий ГМО Фондом Рокфеллера Дэвида Рокфеллера также финансирует проект под названием „Альянс за зеленую революцию в Африке" (AGRA), который возглавляет бывший глава ООН Кофи Аннан. Принимая бразды правления в качестве главы AGRA в июне 2007 года Аннан выразил "признательность Фонду Рокфеллера, "Фонду Билла и Мелинды Гейтс" и всем остальным, которые поддерживают нашу африканскую кампанию." В Совете директоров AGRA преобладают люди из обоих упомянутых Аннаном Фондов. (10) „Монсанто", "Дюпон", "Доу", "Сингента" и другие крупные гиганты агробизнеса ГМО, по слухам, также находятся в самом сердце AGRA, используя его как скрытый канал для распространения своих запатентованных семян ГМО во многих странах Африки под обманчивой этикеткой „био-технологии", эвфемизм для генной инженерии запатентованных семян. Человек от Фонда Гейтса, ответственный за работу с AGRA — д-р Роберт Хорш (Robert Horsch), ветеран „Монсанто", проработавший в теме ГМО 25 лет, входивший ранее в команду, которая разрабатывала в компании „Монсанто" Roundup Ready технологии ГМО. Его работа, по сообщениям, состоит в том, чтобы использовать деньги Гейтса для проталкивания ГМО в Африку. (11) На сегодняшний день ЮАР является единственной африканской страной, на законодательном уровне разрешившей высадки сельскохозяйственных культур ГМО. В 2003 году Буркина-Фасо разрешила провести ГМО испытания. В 2005 году на родине Кофи Аннана в Гане было составлено законодательство о биологической безопасности, и ключевые должностные лица выразили намерение продолжить исследования ГМО культур. AGRA сейчас используется для создания сетей "агро-дилеров" по всей Африке (причем на первом этапе ничего не говорится о ГМО семенах и гербицидах) с тем, чтобы впоследствии иметь инфраструктуру для массового внедрения ГМО. (12) ГМО, глифосат и сокращение населения Потребление генетически модифицированных культур никогда не было доказательно признано безопасным для человека или животного. Кроме того, они по сути своей генетически „неустойчивы", поскольку являютя неестественным продуктом введения чужеродных бактерий, например Bacillus Thuringiensis (Bt) или другого материала, в ДНК заданного семенного материала, чтобы изменить его свойства. Пожалуй, не менее опасными являются „сопутствующие" химические гербициды, продаваемые как обязательная часть ГМО контракта, такие, как Roundup „Монсанто" — наиболее широко используемый в мире подобный гербицид. Он содержит очень токсичные глифосатные соединения. Последние были протестированы независимыми исследователями, которые доказали наличие токсичной концентрации в приложениях ГМО, превышающей безопасный уровень для человека или животных. Исследования показали, что даже небольшое количество соединений глифосата будет наносить вред пуповинным, эмбриональным и плацентарным клеткам человека у беременной женщины, использующей в качестве питьевой воды подземные воды вблизи полей, засеянных ГМО. (13) Один давний проект правительства США состоял в том, чтобы усовершенствовать генетически модифицированный сорт кукурузы — основной продукт в Мексике и многих других латиноамериканских странах. Эта кукуруза была протестирована в исследованиях, финансируемых Министерством сельского хозяйства США и небольшой калифорнийской биотехнологической компанией под названием "Эпицит". Объявляя о своих успехах на пресс-конференции в 2001 году, президент "Эпицит" Митч Хайн, указывая на свои поля ГМО кукурузы, заявил: "У нас есть теплица с кукурузой, которая производит антитела против спермы". (14) Хайн объяснил, что они взяли антитела у женщин с редким состоянием, известным как иммунное бесплодие, изолировали гены, которые регулируют производство этих антител бесплодия, и с помощью методов генной инженерии, вставили их в геном обычных семян кукурузы для производства кукурузных растений. Таким образом, в действительности они подготовили скрытую контрацепцию, встроенную в кукурузу, предназначенную в пищу человеку. "По сути, антитела, притягиваются к поверхностным рецепторам сперматозоида", — говорил Хайн. — "Они прикрепляются и делают каждый сперматозоид таким тяжелым, что он не может двигаться вперед. Он просто трясется так, будто пляшет ламбаду". (15) Хейн утверждал, что это было возможным решением проблемы "перенаселенности" мира. Моральный и этический аспект кормления этой кукурузой людей в бедных странах Третьего мира без их ведома как-то выпал из его замечаний. Спермициды, запрятанные в ГМО кукурузе, поставляемой населению голодающих стран Третьего мира благодаря щедрости Фонда Гейтса, Фонда Рокфеллера и AGRA Кофи Аннана, или вакцины, содержащие нераскрытые агенты стерилизации, — лишь два документально подтвержденных случая использования вакцин или ГМО семян для "сокращение населения". И "Хороший клуб" Речь Гейтса на TED2010 по поводу нулевого уровня выбросов и сокращения населения согласуется с сообщением, которое появилась на нью-йоркской Irish.Central.com в мае 2009. Согласно сообщения, 5 мая 2009 года в доме президента Университета Рокфеллера сэра Пола Нурса (Paul Nurse) состоялось тайная встреча некоторых из самых богатых людей Америки. Там присутствовал инвестиционный гуру Уоррен Баффет, который в 2006 году решил объединить свой $30 миллиардный Фонд Баффета с Фондом Гейтсов, чтобы создать крупнейший в мире частный фонд с $ 60 миллиардами, освобожденными от налогов. Банкир Дэвид Рокфеллер был хозяином встречи. Эксклюзивные приглашения были подписаны Гейтсом, Рокфеллером и Баффетом. Они решили назвать себя "Хороший клуб" ("Good Club”). Также присутствовал медиа-царь Тед Тернер, миллиардер, основатель CNN, который еще в 1996 году заявил в интервью для журнала о природе Audubon, что 95-типроцентное сокращение численности населения планеты до 225 — 300 миллионов было бы "идеальным". В 2008 году в интервью для Temple University в Филадельфии, Тернер сделал коррекцию и говорил о сокращении до 2 млрд, более чем на 70% от численности населения сегодня. Еще менее элегантнее, чем Гейтс, Тернер заявил, что "у нас слишком много людей. Вот почему мы имеем глобальное потепление. Нам нужно меньше людей, использующих меньше имущества (stuff) (sic) ".(16) Среди прочих приглашенных на это первое заседание "Хорошего клуба" были: Эли Брод (Eli Broad), сделавший свои миллиарды на недвижимости, миллиардер и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, миллиардер с Уолл-Стрит и бывший глава Совета по международным отношениям Питер. Дж. Петерсон (Peter G. Peterson). Кроме того, Джулиан Робертсон-младший, сделавший свои миллиарды в хедж-фонде, который работал с Соросом, атакуя валюты Таиланда, Индонезии, Южной Кореи и азиатских экономических тигров, что ускорило азиатский кризис 1997-98 гг. Также присутствовали на первой сессии "Хорошего клуба" Патти Стоунсайфер, бывший исполнительный директор Фонда Гейтсов, и Джон Моргридж от Cisco Systems. Эта группа представляет собой комбинированную стоимость более чем $ 125 миллиардов. (18) Согласно сообщениям (видимо, это была утечка одного из участников) встреча была проведена в ответ на глобальный экономический спад и многочисленные медицинские и экологические кризисы, преследующие мир. Но центральной темой и целью тайной встречи "Хорошего клуба" плутократов стал приоритетный вопрос, который поставил Билл Гейтс, а именно, каким образом более эффективно содействовать их программе контроля над рождаемостью и глобального сокращения населения. В ходе переговоров, как сообщается, возник консенсус, что они вернутся "к стратегии, в которой рост населения будет решаться как потенциально катастрофическая экологическая, социальная и промышленная угроза". (18) Глобальная программа евгеники Гейтс и Баффет являются основными источниками финансирования глобальных программ сокращения населения, как и Тернер, чей ооновский Фонд был создан для каналирования $ 1 млрд из своего безналогового фондового опциона в AOL-Time-Warner в различные программы сокращения рождаемости в развивающихся странах. (19) Эти программы в Африке и в других местах замаскированы под благотворительность и предоставление медицинских услуг бедным африканцам. На самом деле они связаны с принудительной стерилизацией населения через вакцинацию и другие лекарственные средства, которые делают женщин детородного возраста бесплодными. Фонд Гейтса, куда Баффет сдал на хранение большую часть своего богатства два года назад, также поддерживает внедрение ГМО семян в Африку под прикрытием возглавляемой Кофи Аннаном "Второй зеленой революции" в Африке. Внедрение запатентованных ГМО семян в Африке до сих пор встречается с огромными сопротивлением местного населения. Медицинские эксперты отмечают, что даже если намерения Гейтса и на самом деле были в улучшении здоровья и благополучия черных африканцев, то те же сотни миллионов долларов, которые он инвестировал в непроверенные и небезопасные вакцины, могли бы быть использованы в обеспечении минимальных санитарных мер: систем водоснабжения и канализации. Вакцинация детей, которые затем идут пить загрязненную фекалиями речную воду вряд ли способствует здоровью во всех отношениях. Само собой, очистка воды и канализационные системы в Африке могли бы революционизировать здравоохранение на континенте. Комментарии Гейтса на конференции TED2010 об обладании новыми вакцинами для сокращения населения во всем мире явно не были случайной оговоркой. Те, кто сомневается, могут посмотреть презентацию, которую Гейтс сделал на ежегодной конференции TED2009 год назад. Там он почти слово в слово повторил тезис о сокращении населения, чтобы затормозить мировое потепление. Для сильных и влиятельных членов "Хорошего клуба" люди представляют собой лишь форму загрязнения окружающей среды, подобно выбросам углекислого газа.