В Харькове переименовали площадь Розы Люксембург - на Павловскую

Как передает корреспондент УНИАН, большинство депутатов Харьковского городского совета сегодня, 20 ноября, во время сессии проголосовали за переименование площади Розы Люксембург и возвращение площади прежнего названия – Павловская. До Революции на площади проводили Покровскую и Успенскую ярмарки.

Решение было принятое «с целью возрождения исторических традиций и воссоздания историко-культурной среды Харькова». Рекомендацию переименовать площадь также дала Городская топонимическая комиссия.

Разработчики решения ожидают, что переименование «позволит предпринять еще один шаг к возрождению традиций и воссозданию исторического лица Харькова». Кроме этого, они отметили, что реализация этого решения «не повлечет дополнительных расходов из бюджета Харькова».

Представители коммунистической партии не поддержали предложение о переименовании площади Розы Люксембург.