В Харькове переименовали площадь Розы Люксембург - на Павловскую
До Революции на площади проводили Покровскую и Успенскую ярмарки
В Харькове в центре города переименовали площадь, которая раньше носила имя немецкой коммунистки Розы Люксембург. Как передает корреспондент УНИАН, большинство депутатов Харьковского городского совета сегодня, 20 ноября, во время сессии проголосовали за переименование площади Розы Люксембург и возвращение площади прежнего названия – Павловская. До Революции на площади проводили Покровскую и Успенскую ярмарки. Решение было принятое «с целью возрождения исторических традиций и воссоздания историко-культурной среды Харькова». Рекомендацию переименовать площадь также дала Городская топонимическая комиссия. Разработчики решения ожидают, что переименование «позволит предпринять еще один шаг к возрождению традиций и воссозданию исторического лица Харькова». Кроме этого, они отметили, что реализация этого решения «не повлечет дополнительных расходов из бюджета Харькова». Представители коммунистической партии не поддержали предложение о переименовании площади Розы Люксембург.
Как передает корреспондент УНИАН, большинство депутатов Харьковского городского совета сегодня, 20 ноября, во время сессии проголосовали за переименование площади Розы Люксембург и возвращение площади прежнего названия – Павловская. До Революции на площади проводили Покровскую и Успенскую ярмарки.
Решение было принятое «с целью возрождения исторических традиций и воссоздания историко-культурной среды Харькова». Рекомендацию переименовать площадь также дала Городская топонимическая комиссия.
Разработчики решения ожидают, что переименование «позволит предпринять еще один шаг к возрождению традиций и воссозданию исторического лица Харькова». Кроме этого, они отметили, что реализация этого решения «не повлечет дополнительных расходов из бюджета Харькова».
Представители коммунистической партии не поддержали предложение о переименовании площади Розы Люксембург.