В Севастополе вспомнили 93-й годовщину "Русского исхода" - ухода кораблей Белой армии с войсками Врангеля

В Севастополе 17 ноября провели крестный ход и панихиду, посвященные 93-й годовщине так называемого Русского исхода – ухода в ноябре 1920 года с Графской пристани кораблей и судов с войсками Белой армии генерала Врангеля и гражданским населением на борту.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях приняли участие духовенство, общественность, гости из ряда стран мира.

Благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта призвал молитвенно помнить историю, не осуждать ее и не рассуждать о ней.

Председатель фонда «Православный Крым» Владимир Калугин передал руководителям казачьих организаций иконы в Австралию, Россию, Словакию, Чехию и Францию.

Депутат горсовета Севастополя Владимир Чекмезов во время панихиды призвал извлечь уроки из Гражданской войны и впредь не допускать гражданского противостояния.

Представители духовенства и казаков возложили памятный венок на водную гладь Севастопольской бухты.

Венки и цветы также возложили к прикрепленной на Графской пристани мемориальной табличке в честь происходивших здесь ноябрьских событий 1920 года.

Справка УНИАН. В ноябре 1920 года Севастополь покинули последние корабли и суда (около 150 единиц) с войсками Белой армии генерала Врангеля.

Всего тогда Россию покинули более 145 тысяч человек, в том числе более 30 тысяч человек гражданского населения.

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН