В Севастополе вспомнили 93-й годовщину "Русского исхода" - ухода кораблей Белой армии с войсками Врангеля
В ноябре 1920 года с Графской пристани отошли последние корабли (около 150 единиц) с армией и населением. ФОТОРЕПОРТАЖ крестного хода.WebRep currentVote noRatingnoWeight
В Севастополе 17 ноября провели крестный ход и панихиду, посвященные 93-й годовщине так называемого Русского исхода – ухода в ноябре 1920 года с Графской пристани кораблей и судов с войсками Белой армии генерала Врангеля и гражданским населением на борту.
Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях приняли участие духовенство, общественность, гости из ряда стран мира.
Благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта призвал молитвенно помнить историю, не осуждать ее и не рассуждать о ней.
Председатель фонда «Православный Крым» Владимир Калугин передал руководителям казачьих организаций иконы в Австралию, Россию, Словакию, Чехию и Францию.
Депутат горсовета Севастополя Владимир Чекмезов во время панихиды призвал извлечь уроки из Гражданской войны и впредь не допускать гражданского противостояния.
Представители духовенства и казаков возложили памятный венок на водную гладь Севастопольской бухты.
Венки и цветы также возложили к прикрепленной на Графской пристани мемориальной табличке в честь происходивших здесь ноябрьских событий 1920 года.
Справка УНИАН. В ноябре 1920 года Севастополь покинули последние корабли и суда (около 150 единиц) с войсками Белой армии генерала Врангеля.
Всего тогда Россию покинули более 145 тысяч человек, в том числе более 30 тысяч человек гражданского населения.
"УНИАН-Религии"
Фото УНИАН