В Севастополе вспомнили 93-й годовщину "Русского исхода" - ухода кораблей Белой армии с войсками Врангеля

В Севастополе вспомнили 93-й годовщину "Русского исхода" - ухода кораблей Белой армии с войсками Врангеля

12:00, 20 ноября 2013
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В ноябре 1920 года с Графской пристани отошли последние корабли (около 150 единиц) с армией и населением. ФОТОРЕПОРТАЖ крестного хода.WebRep currentVote  noRatingnoWeight           

В Севастополе 17 ноября провели крестный ход и панихиду, посвященные 93-й годовщине так называемого Русского исхода – ухода в ноябре 1920 года с Графской пристани кораблей и судов с войсками Белой армии генерала Врангеля и гражданским населением на борту. 

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятиях приняли участие духовенство, общественность, гости из ряда стран мира. 

Благочинный Севастопольского округа Сергий Халюта призвал молитвенно помнить историю, не осуждать ее и не рассуждать о ней.

Председатель фонда «Православный Крым» Владимир Калугин передал руководителям казачьих организаций иконы в Австралию, Россию, Словакию, Чехию и Францию. 

Депутат горсовета Севастополя Владимир Чекмезов во время панихиды призвал извлечь уроки из Гражданской войны и впредь не допускать гражданского противостояния.

Представители духовенства и казаков возложили памятный венок на водную гладь Севастопольской бухты.

Венки и цветы также возложили к прикрепленной на Графской пристани мемориальной табличке в честь происходивших здесь ноябрьских событий 1920 года. 

Справка УНИАН. В ноябре 1920 года Севастополь покинули последние корабли и суда (около 150 единиц) с войсками Белой армии генерала Врангеля.

Всего тогда Россию покинули более 145 тысяч человек, в том числе более 30 тысяч человек гражданского населения.

"УНИАН-Религии"

Фото УНИАН

 

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