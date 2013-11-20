Более 13 тысяч гостей посетили Киево-Печерский заповедник на прошлой неделе

По данным научно-организационного отдела экскурсионной роботы Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника с 11 по 17 ноября 2013 года наше музейное учреждение посетили 13 552 гостя, из них 2 719 - бесплатно.

За этот период сотрудники Заповедника провели 197 экскурсионных групп на украинском, русском, английском, немецком, итальянском, французском и польском языках, из них 28 индивидуальных.

Больше всего гостей посетили Заповедник 16 и 17 ноября. В эти дни на территории музейного учреждения побывали 3 775 и 3 107 человек соответственно.