Минкультуры инициирует основание единой ежегодной Всеукраинской премии в сфере культуры
7 номинаций
Министерство культуры Украины инициирует основание единой ежегодной Всеукраинской премии в сфере культуры и искусства. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Леонид Новохатько в ходе пресс-конференции. «Необходимость назрела потому что по отраслям культуры полная диспропорция… Назрела необходимость кардинального реформирования этой сферы и публичного обнародования данной информации», - сказал он. «Размер денежного вознаграждения по каждой номинации составит 40 прожиточных минимумов. Это приблизительно 50 тысяч гривен. Таким образом, общая сумма финансирования с государственного бюджета Всеукраинской премии в сфере культуры и искусства – около 350 тысяч гривен. То есть, денежная часть премии увеличивается в пять раз, по сравнению с нынешним финансированием», - рассказал министр культуры. Министр уточнил, что идея введения единой премии не значит, что Министерство культуры предлагает национальным творческим союзам отменить уже существующие. Кроме того, он уточнил, что именные и наивысшие премии в сфере культуры и искусств останутся. «По поручению Президента Кабинетом министров внесено на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно основания Государственной премии Украины Богдана Ступки… Я думаю, что когда придет время Рада примет этот законопроект. И это будет третья наивысшая премия», - резюмировал Новохатько.
Минкультуры инициирует основание единой ежегодной Всеукраинской премии в сфере культуры и искусства. Как пояснил Новохатько, премия будет неименная. Она предусмотрена в 7 номинациях: музыкальное, хореографическое, изобразительное, народное, театральное и цирковое искусства, охрана национального культурного наследия, культурно- просветительская деятельность и культурология.
«Но предлагаем сделать творческий анализ. Если национальные творческие союзы решат сохранить все именные, тогда их финансирование будет происходить за счет союзов или других источников в рамках законодательства», - пояснил Новохатько и заверил, что Минкультуры и далее будет финансировать деятельность национальных творческих союзов.
Что касается последних, министр напомнил, что речь идет о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Государственная премия имени Александра Довженко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Леонид Новохатько в ходе пресс-конференции.
«Необходимость назрела потому что по отраслям культуры полная диспропорция… Назрела необходимость кардинального реформирования этой сферы и публичного обнародования данной информации», - сказал он.
«Размер денежного вознаграждения по каждой номинации составит 40 прожиточных минимумов. Это приблизительно 50 тысяч гривен. Таким образом, общая сумма финансирования с государственного бюджета Всеукраинской премии в сфере культуры и искусства – около 350 тысяч гривен. То есть, денежная часть премии увеличивается в пять раз, по сравнению с нынешним финансированием», - рассказал министр культуры.
Министр уточнил, что идея введения единой премии не значит, что Министерство культуры предлагает национальным творческим союзам отменить уже существующие.
Кроме того, он уточнил, что именные и наивысшие премии в сфере культуры и искусств останутся.
«По поручению Президента Кабинетом министров внесено на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно основания Государственной премии Украины Богдана Ступки… Я думаю, что когда придет время Рада примет этот законопроект. И это будет третья наивысшая премия», - резюмировал Новохатько.