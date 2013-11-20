Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр культуры Леонид Новохатько в ходе пресс-конференции.

«Необходимость назрела потому что по отраслям культуры полная диспропорция… Назрела необходимость кардинального реформирования этой сферы и публичного обнародования данной информации», - сказал он.

Минкультуры инициирует основание единой ежегодной Всеукраинской премии в сфере культуры и искусства. Как пояснил Новохатько, премия будет неименная. Она предусмотрена в 7 номинациях: музыкальное, хореографическое, изобразительное, народное, театральное и цирковое искусства, охрана национального культурного наследия, культурно- просветительская деятельность и культурология.

«Размер денежного вознаграждения по каждой номинации составит 40 прожиточных минимумов. Это приблизительно 50 тысяч гривен. Таким образом, общая сумма финансирования с государственного бюджета Всеукраинской премии в сфере культуры и искусства – около 350 тысяч гривен. То есть, денежная часть премии увеличивается в пять раз, по сравнению с нынешним финансированием», - рассказал министр культуры.

Министр уточнил, что идея введения единой премии не значит, что Министерство культуры предлагает национальным творческим союзам отменить уже существующие.

«Но предлагаем сделать творческий анализ. Если национальные творческие союзы решат сохранить все именные, тогда их финансирование будет происходить за счет союзов или других источников в рамках законодательства», - пояснил Новохатько и заверил, что Минкультуры и далее будет финансировать деятельность национальных творческих союзов.

Кроме того, он уточнил, что именные и наивысшие премии в сфере культуры и искусств останутся.

Что касается последних, министр напомнил, что речь идет о Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и Государственная премия имени Александра Довженко.

«По поручению Президента Кабинетом министров внесено на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно основания Государственной премии Украины Богдана Ступки… Я думаю, что когда придет время Рада примет этот законопроект. И это будет третья наивысшая премия», - резюмировал Новохатько.