Ежегодно количество ВИЧ-инфицированных в Киеве увеличивается на тысячу человек.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН, исполнительный директор Киевского отделения ВБО ”Сеть людей, живущих с ВИЧ”, заместитель председателя координационного совета по вопросам предотвращения распространения ВИЧ-инфекции при КГГА Лада Булах. Она также отметила, что ежегодно увеличивается и количество ВИЧ-положительных детей, которые получили ВИЧ от матери. ”Мы проворонили момент, когда эпидемия ВИЧ-инфекции была управляемой среди групп риска - наркозависимых, женщин секс-бизнеса и среди мужчин, занимающихся сексом с мужчинами. 2012 год стал годом, когда Украина получила неконтролируемую эпидемию СПИДа, когда она распространяется среди всего населения, не среди групп риска. Такую эпидемию намного сложнее останавливать, финансов на это нужно больше. Создание городской программы на следующие годы возможно только по поручению главы городской администрации Попова. До сих пор такого поручения нет. Воли политической, административной относительно наличия стратегической программы преодоления эпидемии СПИДа в Киеве на сегодняшний день нет. Впервые за 10 лет наблюдается ситуация, когда заканчивается Киевская городская программа по борьбе с ВИЧ/СПИДом, и хотелось бы видеть новую программу на следующие 3 года”, - отметила Булах. По ее словам, на программу в 2011 году из городского бюджета выделялось немногим более 1 миллиона гривен, то есть 30% потребности на борьбу с эпидемией СПИДа в столице, а уже в прошлом году - только10% потребности.

Во время пресс-конференции отмечалось, что в 2015 году завершается финансирование Глобальным фондом по противодействию СПИДу, туберкулезу и малярии. Если новая городская программа будет декларативная, а финансирование благотворителей сократится, то к концу 2015 года количество ВИЧ-инфицированных киевлян вырастет, по меньшей мере, вдвое. В свою очередь член Координационного совета Всеукраинской сети ЛЖВ Виталий Ткачук отметил, что в нашей стране есть проблемы в отношении к ВИЧ-положительным людей. ”Я давно работаю в сфере ВИЧ-сервиса и знаю много примеров, когда скорая помощь разворачивалась и уезжала, не оказывая помощи людям с ВИЧ-статусом, как отказывают в госпитализации, узнав о статусе, как детей не берут в детсады или когда дети и их родители страдают в результате гонений за то, что у них есть ВИЧ-статус. В своей работе мы ежедневно сталкиваемся с такими случаями”, - сказал Ткачук.