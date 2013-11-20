В Музее истории Киева состоится Футурологическое бук-шоу

00:01, 20 ноября 2013
Общество
0

Будущее - через 30-40 лет

21 ноября в Музее истории города Киева состоится Футурологическое бук-шоу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Вместе с презентацией первой интерактивной книги с факсимильными копиями будет презентован бук-будущего Киева 2043-2059 годов. 

«С одной стороны, будет представлено ретроспективное интерактивное издание, которое впервые создано в таком формате (история Киева разных времен и разной тематики с добавлением факсимильных реликвий). А с другой стороны – смелая экстраполяция тем, к которым мы небезразличны, в будущее, которое ожидает нас через 30-40 лет», - говорится в сообщении.

Присутствующие получат возможность пролистать страницы книги-альбома, притронуться к пожелтевшим страницам факсимильных артефактов, посмотреть альбом на мультимедийных киосках и увидеть уникальные раритеты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter