В Музее истории Киева состоится Футурологическое бук-шоу

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Вместе с презентацией первой интерактивной книги с факсимильными копиями будет презентован бук-будущего Киева 2043-2059 годов.

«С одной стороны, будет представлено ретроспективное интерактивное издание, которое впервые создано в таком формате (история Киева разных времен и разной тематики с добавлением факсимильных реликвий). А с другой стороны – смелая экстраполяция тем, к которым мы небезразличны, в будущее, которое ожидает нас через 30-40 лет», - говорится в сообщении.

Присутствующие получат возможность пролистать страницы книги-альбома, притронуться к пожелтевшим страницам факсимильных артефактов, посмотреть альбом на мультимедийных киосках и увидеть уникальные раритеты.