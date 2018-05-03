"Религия" трансгуманистов: создание "рая" для людей-киборгов?

Сегодня мы являемся свидетелями глобальной революции в духовной сфере. Понять значение происходящей мировой перестройки можно только в свете Откровения Иоанна Богослова.

С изобретением информационно-цифровых технологий элиты получили в свои руки реальные инструменты, направленные на фундаментальное изменение человеческого сознания, перестройку его души, на «расчеловечивание».

Никакой просветительский, гуманистический проект не способен справиться с такой задачей. И сегодня под видом «эволюции» гуманизма осуществляется его уничтожение. Гуманизм заменяют «трансгуманизмом», который провозглашает своей целью не развитие скрытых в человеке возможностей, но преодоление уже самой человеческой природы, преодоление несовершенной плоти и слабого сознания и выход за пределы человека.

Пройдя стадию «трансгуманиста», человек должен превратиться в «постчеловека». Достигнуть это планируется с помощью использования новейших научных нано, био-, информационных и когнитивных технологий (НБИК – технологии), то есть тех технологий, которые являются сегодня основой функционирования информационного общества.

Почему речь идёт о самоуничтожении гуманизма? Высшей ценностью гуманизм провозглашает «права человека». Сегодня же в «право человека» включено право на тотальную трансформацию человека, его преодоление, то есть право на упразднение человека. Так что не только христианство, но и просветительский гуманизм становятся несовместимы с планами авторов «глобального управления».

«Постчеловек» или «сверхчеловек», в понимании трансгуманистов, будет представлять собой наполненного имплантатами киборга, бесполого, размножающегося с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО), имеющего возможность существовать в разных «телах».

Главная цель – это достижение бессмертия - биологического и «цифрового» и создание «сверхразума», по сравнению с которым человек будет представлять собой существо низшего сорта. Хотя «трансгуманизм» представляет собой широкое движение (от атеистов до оккультистов, мормонов, буддистов), ведущую роль в его продвижении играют открытые богоборцы.

Не случайно один из виднейших «трансгуманистов» Макс Мор назвал одну из своих программных статей «Во славу Дьявола». В ней изложена старая теософско-гностическая идея о борьбе «носителя света» Люфифера (сатаны или дьявола) против демиурга, создавшего несовершенный мир и погрузившего человека в мрак невежества. Цель «трансгуманистов» - вечная жизнь для получения удовольствия. Поэтому ключевая задача – достижение бессмертия путём превращения себя в «сверхчеловека» или «сверхразум».

Трангсуманистический проект уходит своими корнями в оккультные мировоззренческие системы, основывающиеся на пантеистическом видении и включающие в себя каббалу, гностицизм, индуизм, буддизм, древние восточные религии.

Удар православию наносится через размывание самого православного мировоззрения, как на уровне догматики, так и на уровне этики. Мы видим, что принятые в последние годы декларации и резолюции Международных организаций в области прав человека (Декларация 2008 г. о правах человека, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, Резолюция Совета по правам человека ООН 2011 г. о правах человека, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, многочисленные резолюции Совета Европы) полностью противоречат христианской этике.

Толерантность является в действительности формой реализации старой масонской формулы «порядок через хаос». Как писал один из высокопоставленных посвящённых Уго оэль Порсиати, «девиз «порядок через хаос» представляет синтез масонской доктрины и её главную тайну. Она означает, что Великое Делание может происходить через состояние разложения и растворения и учит, что к новому порядку можно прийти только через искусно организованный беспорядок».

При этом, размыванию и разрушению подлежит всё – экономика, финансы, государственный суверенитет, система управления, система образования, наука, культура. Должны быть размыты догматика и этика христианства, которое пытаются растворить в других религиях, которые нужны на данном этапе только для подрыва веры в Бога Творца и в воплощение Бога Слова, а в дальнейшем подлежат упразднению. Именно в этом смысл глобализации – в тотальном размывании, разрушении и утверждении хаоса. Глобализация не создаёт нового порядка. Она не создаёт нового порядка, её задача – чисто деструктивная, конечным результатом её будет тотальный кризис, в условиях которого и должен будет прийти тот, кто выдаст себя за Спасителя и установит новый порядок.

Трансгуманизм также призван только разрушать. Его главная цель – разрушить в человеке Образ Божий. Он не может создать существо, более совершенное, чем человек, его «постчеловек» - это, по сути, материализация падших ангелов. Но, при этом, трансгуманизм не является маргинальным идейным течением. Его проекты определяют сегодня стратегическое направление метафизических и научно-технических исследований, которые проводят государственные структуры и крупнейшие частные компании. На эти программы работают сегодня биологи, физики, неврологи, экономисты, когнитологи, компьютерные специалисты, философы, социологи, научные фантасты, специалисты по военной стратегии, политики, законодатели и многие, многие другие. Наиболее активно лобби трансгуманистов действует в США, Южной Корее, Китае и Израиле, то есть там, где сосредоточены центры по производству НБИК-технологий.

Сам термин «НБИК-конвергенция» был официально введён в США в 2002 г. и утверждён в докладе «Конвергирующие технологии для расширения человеческих возможностей», подготовленном по поручению Национального научного фонда США. Он содержал самые фантастические проекты, основными темами которых были расширение познавательных способностей и возможностей человека и улучшение здоровья, расширение социальных коммуникаций, национальная безопасность и др. После этого трансгуманистические проекты получили мощную государственную и частную поддержку.

Особое внимание им уделено и в последнем докладе Национального совета по разведке США – государственного агентства, известного составлением прогнозов, посвящённым тенденциям развития современного мира на ближайшие 15 лет, которые публикуются после каждых выборов президента США. В докладе, названном «Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры» и опубликованном на в декабре 2012 г., говорится, что «расширение человеческих возможностей» считается одним из ключевых трендов в ближайшие 15 лет, так как новые технологии позволяют производить все виды модификаций, расширяющих врождённые способности человека.

Но позволить их себе смогут только немногие, и в докладе ясно указано: «Высокая стоимость технологий для расширения человеческих возможностей означает, что они, вероятно, через 15-20 лет будут доступны только тем, кто сможет за это заплатить. Это может привести к возникновению двухуровнего общества».

Таким образом, будущее общество будет разделено, но в основе этого деления лежит уже не классовое деление. Действительно, в рисуемых трансгуманистами апокалиптических образах новой реальности в качестве высшего начала предстаёт «сверхразум», в то время, как человеку отводится самая жалкая роль.

При этом трансгуманисты абсолютно убеждены в том, что сами они будут «сверхразумными» постлюдьми. Так, кибернетик Кевин Варвик заявляет: «Те, кто решит остаться человеком и откажется улучшаться, будут иметь серьёзные проблемы. Они станут подвидом и будут представлять собой шимпанзе будущего».

А работающий над переселением человеческого сознания в компьютер Ханс Моравек на вопрос о том, все ли люди смогут имплантировать себе компьютеры вместо мозга, ответил: «Неважно, что делают люди, они будут отброшены, как вторая ступень ракеты... Судьба людей не будет представлять никакого интереса для сверхразумных роботов будущего. Людей будут рассматривать как неудавшийся эксперимент».

Это целая программа, в которой речь идёт уже не о разрядах людей, а о низшей природе самого человечества, подлежащего списанию в силу его несовершенства. В этой программе людям не оставляют выбора: если вы не превращаетесь в «сверхлюдей», вы, как низший подвид, будете в рабстве у первых.

Трансгуманисты дали гениальную формулу для оправдания своей избранности - ведь в сверхлюдей смогут превратиться только «просвещённые». Как говорится в коллективной работе «FAQ по трансгуманизму» под редакцией Ника Бострома, «хотя технологии могут принести пользу всем, вначале наибольшими преимуществами обладают те, кто обладает необходимыми средствами и знаниями и желанием учиться использовать новые инструменты».

В США активными архитекторами «трансгуманистического будущего» являются NASA и Google. В 2009 г. в целях подготовки соответствующих кадров - потенциальных лидеров, содействующих продвижению «технологий для решения глобальных проблем человечества», NASA и Google создали Университет Сигулярности, расположившийся в Кремниевой долине в Исследовательском центре NASA в двух шагах от Гуглплекса. Его возглавил современный «папа трансгуманизма», участник форума «Глобальное будущее 2045» Рэй Курцвейл, который в своей книге «Сингулярность уже близка» («The Singularity is Near») предвещает, что событие это произойдёт в 2045 г., после чего люди «преобразуют биологию и будут существовать во Вселенной в качестве бессмертных киборгов». В январе 2013 г. Курцвейл стал техническим директором компании, в результате чего «искусственный интеллект» превратился в ключевое направление её исследований.

В настоящее время Google работает над созданием нового типа компьютеров, которые сделают возможным такое сращивание человека с компьютером, при котором незаметно инициатива перейдёт от пользователя к компьютеру, который под видом «угадывания» будет формировать и направлять интересы человека.

Как утверждает председатель совета директоров Google, трансгуманист Эрик Шмидт,являющийся членом совета по науке и технологиям при президенте США и членом совета директоров «Сколково»: «Мы не нуждаемся в том, чтобы вы нажимали на все клавиши в вашем компьютере. Мы знаем, где вы находитесь и где вы были. Мы можем узнать в общих чертах, о чём вы думаете. Мне кажется, что большинство людей не хочет, чтобы Google отвечал на их вопросы, а им хочется, чтобы Google указал им, что они должны делать...».

Информационные технологии радикальным образом меняют человека, который, сращиваясь с компьютером, превращается в бионического человека. Как указывает Шмидт, «мы уйдём от командного интерфейса, когда вы отдаёте компьютеру команды, как собаке, и придём к ситуации, когда компьютер становится скорее другом. Компьютер говорит: «Ну, мы примерно знаем, что вас интересует». И вы дали ему на это согласие. И он говорит: «Ну, может быть, вам стоит сделать вот это или вот это». Компьютер делает то, что у него получается хорошо: сложные, аналитические задачи, поиск иголки в стоге сена, и у него идеальная память. И мы, люди, делаем то, что у нас получается хорошо: выносим суждения, развлекаемся и обдумываем разные вещи. Это симбиоз».

Но сам компьютер находится под контролем узкой группы хозяев. Об этом так же определённо говорится в недавно вышедшей в США книге Эрика Шмидта «Новый цифровой век: преобразуя будущее народов, стран и бизнеса», написанной им в соавторстве с бывшим чиновником Госдепартаменте США, возглавляющим в настоящее время «мозговой центр» Google Джаредом Коэном. Заявив, что к 2020 г. Интернетом будут охвачены все 7 млрд. жителей планеты, авторы провозгласили конец частной жизни и анонимности как таковой. Более того, они указали, что любой отказ подчиниться этой эре «всеобщей подключённости» будет рассматриваться властями как нечто подозрительное: «Правительство сможет заподозрить, что те, кто предпочёл остаться вне системы, хотят что-то утаить и, следовательно, скорее способны нарушить закон. Из антитеррористических соображений правительства смогут заводить досье на «спрятавшихся людей». В отношении вас могут ввести даже более жёсткие меры, включающие строгий контроль в аэропортах вплоть до ограничения на поездки».

Общий смысл «послания» таков: с развитием технологий наступит эра, полная угроз для человека, для обществ и для государств, и только знания тех, кто управляет технологиями, смогут нам помочь избежать катастроф.

Таким образом, трансгуманисты не только открыто декларируют свои цели, но и открыто демонстрируют методы их достижения, абсолютно не скрывая, что речь идёт о создании системы всеобъемлющего электронного контроля над человечеством.

Из сказанного можно сделать вывод. Реализуемая глобальными элитами политика, по своему замыслу, динамике событий, материальным ресурсам, научно-технической обеспеченности представляют собой революцию. В этих условиях наша главная задача – хранить чистоту Православной веры, христианского учения, не бояться говорить правду и называть вещи своими именами и помнить, что «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» (Иак. 2; 26).

Ольга Четверикова, доцент кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО (Россия); кандидат исторических наук - для "УНИАН-Религии".