Священник из Байконура освящает космические ракеты перед стартом

Отец Сергий - настоятель храма Георгия Победоносца в городе Байконур. Он хорошо известен тем, что благословляет каждую космическую экспедицию и освящает ракеты перед стартом. С отцом Сергием побеседовал корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.

Би-би-си: Отец Сергий, помните в советское время говорили: "Гагарин в космос летал и Бога там не видел"? А теперь вы эти ракеты освящаете. Вас не смущает такое противоречие?

Та возможность, которая у меня имеется - объяснить людям, что наука и религия должны идти вместе, в ногу.Отец Сергий: Знаете, наоборот. Это противоречие у меня всегда вызывало потребность работать, давало силы. Когда сталкиваешься с какой-то преградой, то хочется ее преодолеть.

То, что делает человек, должно благословляться Богом. Если оно делается, то оно благословляется и делается с молитвой.

Би-би-си: Как возникла идея освящать ракеты перед стартом?

Отец Сергий: Идея зародилась давно, но поначалу были, конечно, препоны. Но потихонечку с Божьей помощью все вопросы решились, и мы совместно [с Роскосмосом] пришли к тому, что начали освящать ракеты.

Первой была освящена ракета-носитель "Фрегат" [очевидно, ракета-носитель с разгонным блоком "Фрегат"], потом - "Протон".

Всё, что связано с МКС, начиная с первого модуля, от модуля "Звезды", все пилотируемые, всё, что было связано с МКС, всё освящено, чином, как положено.





Би-би-си: Среди космонавтов верующих много?

Отец Сергий: Очень много. Даже порой удивляешься тому, как много верующих среди них. Меня очень радует их доверие ко мне.

Один из американских астронавтов, он протестантом был, он подошел, сложил руки под православное благословение и сказал: "Батюшка, я хочу, чтобы вы меня тоже благословили".

Это дорогого стоит.

Би-би-си: А как вообще иностранцы реагируют на освящение и благословение? Есть те, кто отказывается?

Отец Сергий: Знаете, в моей практике такого не было. Все относятся с благоговением.

Католики стараются прийти в храм и исповедоваться перед полетом, потому что в любом случае человек понимает, что он идет туда, где стоп-кран не дернешь.

Это здесь мы можем автомобиль остановить и выйти, а там человек остается наедине с собой и с Богом.

Каждый из них старается взять благословение, поцеловать крест и просит, чтобы их окропили водой.

Би-би-си: На каком языке они исповедуются?

Отец Сергий: На русском, пусть даже и на ломаном.

Но можно исповедоваться и на английском. Я не скажу, что очень хорошо говорю, но понимаю и общаться могу.

Би-би-си: Как вы называете ракету-носитель во время молитвы? Вы подбираете какой-то близкий по значению библейский термин?

Отец Сергий: Космический корабль. Ничего не придумываю: "Благословляется и освящается корабль сей космический".