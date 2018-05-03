«Терновый венец народа»: к 80-летию памяти жертв Голодомора в Киево-Печерском заповеднике открылась выставка

19 ноября, накануне дня памяти жертв голодоморов (23 ноября) и трагической годовщины - 80-летия Голодомора 1932-1933 годов в Украине, в выставочном зале Успенского собора, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, открылась выставка «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ НАРОДА».

В торжественном открытии приняли участие и выступили: генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина, Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви, советник Предстоятеля УПЦ Юрий Решетников, глава Синодального отдела «Церковь и культура», директор музея «Православная Украина» игуменья Серафима (Шевчик).

В своем выступлении Любомир Михайлина отметил, что выставка посвящена трагическим событиям Голодомора 1932-1933 гг. Выставка создана усилиями научных сотрудников Заповедника и Украинской Православной церкви.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний зачитал приветствие Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира организаторам и гостям выставки «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ НАРОДА».

Глава Синодального отдела «Церковь и культура», директор музея «Православная Украина» игуменья Серафима (Шевчик) в своем выступлении отметила, что страшные события Голодомора в Украине по своей жестокости не находят примера в истории человечества. В эти годы было уничтожено несколько миллионов украинцев, погибших в страшных муках, путем намеренно устроенного голода. Голодомор 1932-1933 гг. - «неопалимая купина» украинского народа - куст, который никогда не перестает гореть, рана которая никогда не заживает.

Во время открытия выставки Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний наградил заместителя генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Валентину Колпакову орденом Украинской Православной Церкви святой равноапостольной княгини Ольги за многолетнюю плодотворную работу и сотрудничество.

В экспозиции представлены уникальные материалы: фотографии, архивные материалы, свидетельствующие о страшных репрессиях против украинского крестьянства, интеллигенции, священнослужителей и содержащие публикации тех лет, современные исследования о Голодоморе, а также личные дела представителей репрессированного духовенства Киево-Печерской лавры, уникальные фотографии отечественных новомучеников: киевского митрополита Константина (Дякова), одесского митрополита Анатолия (Грисюка), харьковского архиепископа Александра (Петровского), полтавского архиепископа Феофана (Быстрова), Онуфрия (Гагалюка), священноисповедника Алексея Глаголева и др.

Отдельный раздел выставки посвящен репрессированным музейщикам: Федору Шмиту, Федору Эрнсту, Николаю Макаренко, Даниилу Щербакивскому, Павлу Потоцкому, Николаю Касперовичу, Михаилу Рудинскому.





Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник