Совет Минобороны стран СНГ разработал план празднования 70-летия Победы

21:04, 19 ноября 2013
Общество
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 Украина, Россия, Беларусь, Молдова

Совет министров обороны стран СНГ разработал план подготовки и празднования 70-летия Великой Победы в 2014-2015 годах.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил секретарь Совета Минобороны генерал-лейтенант Александр Синайский на международной военно-научной конференции в Москве, посвященной 70-летию решающих битв Великой Отечественный войны.-
”Мы настроены широко отметить юбилейные даты минувшей войны. Начало этим мероприятиям положило заседание Совета министров 25 октября в Минске, где было решено объявить 2015 год Годом ветеранов ВОВ, учредить медаль ”70-летие Великой Победы”, - сказал Синайский.

По его словам, эту инициативу поддержал Международный совет ветеранов ВОВ на своем заседании 18 ноября. 
”В перечне наших мероприятий - международные военно-научные конференции”, - подчеркнул Синайский. 
Планируется, что помимо Москвы, местом их проведения станут Беларусь, Украина и, возможно, Молдова. 

В рамках юбилейных торжеств пройдут конкурсы профессионального мастерства, международный конкурс журналистов, фестиваль патриотической песни ”Виват, победа!” и спартакиады.
”На очередном 65-м заседании Совета МО стран СНГ, которое пройдет на этой неделе, рассмотрим перечень мероприятий на 2014 год, посвященных Великой Отечественной войне”, - сообщил генерал.

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