Совет Минобороны стран СНГ разработал план празднования 70-летия Победы

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил секретарь Совета Минобороны генерал-лейтенант Александр Синайский на международной военно-научной конференции в Москве, посвященной 70-летию решающих битв Великой Отечественный войны.-

”Мы настроены широко отметить юбилейные даты минувшей войны. Начало этим мероприятиям положило заседание Совета министров 25 октября в Минске, где было решено объявить 2015 год Годом ветеранов ВОВ, учредить медаль ”70-летие Великой Победы”, - сказал Синайский.

По его словам, эту инициативу поддержал Международный совет ветеранов ВОВ на своем заседании 18 ноября.

”В перечне наших мероприятий - международные военно-научные конференции”, - подчеркнул Синайский.

Планируется, что помимо Москвы, местом их проведения станут Беларусь, Украина и, возможно, Молдова.

В рамках юбилейных торжеств пройдут конкурсы профессионального мастерства, международный конкурс журналистов, фестиваль патриотической песни ”Виват, победа!” и спартакиады.

”На очередном 65-м заседании Совета МО стран СНГ, которое пройдет на этой неделе, рассмотрим перечень мероприятий на 2014 год, посвященных Великой Отечественной войне”, - сообщил генерал.